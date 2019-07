Pesta porcina loveste din nou Romania: ANSVSA a identificat 416 noi focare in 140 de localitati

Conform unui comunicat remis AGERPRES, au fost eliminati 372.325 de porci afectati de boala si exista 1.660 de cazuri la mistreti.In total au fost stinse 1.246 de focare, respectiv 24 de focare in judetul Satu Mare, 3 focare in judetul Dambovita (dintre care unul intr-o exploatatie de tip A), 20 de focare in judetul Buzau (dintre care unul intr-o exploatatie de tip A), 3 focare in judetul Maramures, 140 de focare in judetul Braila (dintre care 11 in exploatatii comerciale), un focar in judetul Dolj, 4 focare in judetul Vrancea, 61 de focare in judetul Bihor, 132 de focare in judetul Ialomita, 10 focare in judetul Ilfov, 27 de focare in judetul Giurgiu, 2 focare in judetul Arges, 7 focare in judetul Olt, 19 focare in judetul Galati, 12 focare in judetul Teleorman, 94 de focare in judetul Constanta, 104 focare in judetul Calarasi (dintre care un focar intr-o exploatatie comerciala), 3 focare in judetul Timis, 3 focare in judetul Salaj, 568 de focare in Tulcea (dintre care 5 focare in exploatatii comerciale si un focar intr-o exploatatie de tip A), un focar in Arad, 2 focare in judetul Covasna, 4 focare in judetul Bacau, 2 focare in judetul Botosani.Focare active se regasesc in judetul Satu Mare - 10 focare in gospodariile populatiei si 150 de cazuri la mistreti, judetul Bihor - 8 focare in gospodariile populatiei si 140 de cazuri la mistreti, judetul Salaj - 2 focare in gospodariile populatiei si 47 de cazuri la mistreti, judetul Tulcea - 17 focare si 167 de cazuri la mistreti, judetul Braila - 9 focare si 23 de cazuri la mistreti, judetul Constanta - 31 de cazuri la mistreti, judetul Ialomita - un focar in gospodaria populatiei si 155 de cazuri la mistreti, judetul Galati - 5 focare in gospodariile populatiei si 34 de cazuri la mistreti, judetul Ilfov - 12 focare in gospodariile populatiei si 109 cazuri la mistreti, judetul Calarasi - 6 focare in gospodariile populatiei si 99 de cazuri la mistreti, judetul Buzau - 5 focare in gospodariile populatiei si 20 de cazuri la mistreti, judetul Giurgiu - 36 de focare in gospodariile populatiei si 28 de cazuri la mistreti, judetul Teleorman - 169 de focare in gospodariile populatiei si 515 cazuri la mistreti, judetul Arges - 5 focare (dintre care un focar intr-o exploatatie de tip A), judetul Olt - 9 focare in gospodariile populatiei si 2 cazuri la mistreti, judetul Dambovita - 10 focare in gospodariile populatiei si 2 cazuri la mistreti.De asemenea se mai inregistreaza focare active in judetul Bistrita-Nasaud - 4 cazuri la mistreti, judetul Botosani - 5 focare in gospodariile populatiei si 79 de cazuri la mistret, judetul Dolj - 81 de focare in gospodariile populatiei si 8 cazuri la mistreti, judetul Maramures - 19 cazuri la mistreti, judetul Prahova - 23 de focare in gospodariile populatiei si 3 cazuri la mistreti, judetul Valcea - 2 focare in gospodariile populatiei si un caz la mistret, judetul Iasi - un caz la mistret, judetul Vrancea - un focar in gospodaria populatiei si 23 de cazuri la mistreti.Pana in data de 24 iulie 2019 au fost despagubiti 8.778 de proprietari, valoarea totala a platilor fiind de 252.287.710 de lei.In judetul Satu Mare - au fost platite despagubiri pentru cele 24 de exploatatii afectate, in valoare de 73.700 de lei, in judetul Bihor - platite despagubiri pentru 250 de exploatatii din 253 afectate, in valoare de 1.167.660 de lei, in judetul Tulcea - despagubiri platite pentru 1.166 de exploatatii dintr-un total de 1.186 de exploatatii, in valoare de 46.607.550 de lei, judetul Braila - platite despagubiri pentru 3.337 de exploatatii dintr-un total de 3.347, in valoare de 172.576.370 de lei, in judetul Constanta - despagubiri platite pentru cele 854 de exploatatii afectate in valoare de 3.968.250 de lei, judetul Ialomita - platite despagubiri pentru 2.395 de exploatatii dintr-un total de 2.506 de exploatatii, in valoare de 6.546.000 de lei, in judetul Galati - platite despagubiri pentru 83 de exploatatii dintr-un total de 87, in valoare de 252.000 de lei, judetul Ilfov - despagubiri platite pentru 7 exploatatii din cele 9 afectate, in valoare de 71.640 de lei, in judetul Calarasi - au fost platite despagubiri pentru 325 de exploatatii din cele 326 afectate in valoare de 19.220.010 de lei.In judetul Teleorman au fost platite despagubiri pentru 14 exploatatii, dintr-un total de 168, in valoare de 93.000 de lei, judetul Vrancea - platite despagubiri pentru 5 exploatatii din cele 7 afectate, in valoare de 27.900 de lei, judetul Giurgiu - despagubiri platite pentru cele 116 exploatatii afectate, in valoare de 1.105.850 de lei, judetul Dolj - platite despagubiri pentru cele 20 de exploatatii afectate, in valoare de 74.000 de lei, judetul Buzau - au fost platite despagubiri pentru cele 7 exploatatii afectate, in valoare de 11.960 de lei, judetul Arges - despagubiri platite pentru cele 3 exploatatii afectate, in valoare de 6.660 de lei, judetul Olt - platite despagubiri pentru 124 de exploatatii, dintr-un total de 126 de exploatatii afectate, in valoare de 370.040 de lei, judetul Botosani - au fost platite despagubiri pentru 2 exploatatii, dintr-un total de 6 exploatatii, in valoare de 4.710 de lei, judetul Covasna - platite despagubiri pentru 43 de exploatatii afectate, in valoare de 69.000 de lei, judetul Dambovita - despagubiri platite pentru cele 2 exploatatii afectate, in valoare de 23.410 de lei, judetul Salaj - platite despagubiri pentru singura exploatatie afectata, in valoare de 18.000 de lei.Prezenta virusului PPA in Romania a fost semnalata pentru prima oara pe 31 iulie 2017, in judetul Satu-Mare."Evolutia bolii este in permanenta monitorizata, prin examene clinice si de laborator, iar zilnic se analizeaza situatia existenta, se aplica masuri si se intreprind actiuni in functie de circumstante. ANSVSA solicita sprijinul si intelegerea cetatenilor pentru respectarea acestor masuri, avand in vedere gravitatea bolii si consecintele economice grave generate de aparitia ei. Actiunile autoritatilor sunt conjugate si intreprinse pentru a gestiona eficient focarele de boala, pentru a le lichida cat mai rapid si pentru a impiedica raspandirea bolii. Orice suspiciune de boala trebuie anuntata imediat medicului veterinar sau DSVSA judeteana.Pentru a impiedica raspandirea bolii, toate animalele suspecte trebuie sacrificate si neutralizate, iar proprietarii vor fi despagubiti de catre stat, in conditiile prevazute de legislatie", se mentioneaza in comunicat.Reprezentantii ANSVSA precizeaza ca pesta porcina africana nu afecteaza oamenii, neexistand nici cel mai mic risc de imbolnavire pentru oameni, acest virus avand, insa, impact la nivel economic si social.