Productia de grau din Romania ar putea scadea anul acesta cu cel putin 20%

"Scaderea productiei ar putea fi chiar mai semnificativa, zi dupa zi acest procent creste iar situatia pe camp se degradeaza. Ploile nu s-au oprit nici macar o singura zi", a declarat Laurentiu Baciu, citat de Reuters.In regiunea Marii Negre, recolta de cereale sufera si din cauza ploilor si a uscaciunii, fiind afectata calitatea granelor.Temerile privind calitatea sunt esentiale in Rusia, deoarece inseamna mai putin grau pentru macinat sau faina de calitate pentru a fi exportata pe pietele globale."Este clar ca nu vom mai avea productia record de anul trecut, dar cred ca va fi relativ mare. Cea mai mare problema o reprezinta calitatea", a afirmat Arkady Zlochevsky, seful Russian Grain Union.Analistul Andree Defois de la Strategie Grains se asteapta ca productia de grau a Rusiei sa scada anul acesta cu 18%. In 2017, ea s-a ridicat la 85,7 milioane de tone, fiind inclus si graul arnaut (Triticum durum).In Ucraina, care exporta majoritatea productiei, recolta de grau ar urma sa scada cu pana la 16%, la 20-23 de milioane de tone, a anuntat Ministerul Agriculturii.Seceta prelungita a devastat campurile cultivate cu grau din nordul Europei, preturile fiind in crestere din cauza temerilor privind posibilitatea unor noi pagube la culturi.Sunt afectate semnificativ culturile Germania, al doilea producator de grau din UE, si din Peninsula Scandinava, ceea ce a determinat revizuirea in scadere a estimarilor pentru blocul comunitar."Situatia este catastrofala in nordul Europei", a avertizat joi Andree Defois.Saptamana trecuta, Strategie Grains a revizuit in scadere estimarile privind productia de grau in UE, sub 130 de milioane de tone, cel mai redus nivel din ultimii sase ani, iar Andree Defois a declarat ca previziunea ar putea fi modificata din nou.Si Franta, cel mai mare producator de grau din UE, se confrunta cu vremea extrema, astfel incat prognoza pentru acest an a fost redusa la 34 de milioane de tone, de la 36,6 milioane de tone anul trecut.In Suedia, recolta de grau ar urma sa scada cu 40% iar in Marea Britanie ar putea fi cea mai cea mai scazuta productie din ultimii cinci ani.