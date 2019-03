Romania a exportat anul trecut cereale de peste 1 miliard de euro in UE

Peste jumatate din aceste exporturi (577,9 milioane euro) au avut ca destinatie Spania, Italia si Germania. Astfel, in Spania au fost exportate in 2018 cereale in suma de 255,3 milioane euro, in Italia de 202,2 milioane euro si in Germania de 120,4 milioane euro.Totodata, pe parcursul anului trecut, Romania a exportat in statele comunitare produse ale industriei moraritului, malt si amidon in suma de 10,9 milioane euro, principalele tari de destinatie fiind Bulgaria (2,6 milioane euro) si Austria (1,9 milioane euro).Pe de alta parte, importurile de cereale au totalizat 293,4 milioane euro, iar cele de produse ale industriei moraritului, malt si amidon 99,5 milioane euro.In acest context, Romania a incheiat anul 2018 cu un excedent de 724,6 milioane euro in comertul international cu cereale si un deficit de 78,6 milioane euro in cel cu produse ale industriei moraritului, malt si amidon.