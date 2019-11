Romania a fost a opta putere agricola a UE in 2018

Locurile urmatoare sunt ocupate de Spania (52,2 miliarde euro sau 12%), Marea Britanie (29,8 miliarde euro sau 7%), Olanda (28,2 miliarde euro sau 6%), Polonia (25 miliarde euro sau 6%) si Romania (18,6 miliarde euro sau 4% din totalul UE).In jumatate dintre statele membre ale Uniunii Europene valoarea productiei agricole a crescut in 2018, cel mai semnificativ avans fiind raportat in Slovenia (17,9%), Romania (8%) si Croatia (5,9%). In jumatate din statele membre ale Uniunii Europene valoarea productiei agricole a scazut in 2018, cel mai important declin fiind raportat in Danemarca (8,9%), Suedia (8,8%) si Lituania (7,4%).In randul statelor membre ale Uniunii Europene cu cea mai mare industriei agricola, valoarea productiei agricole totale a urcat anul trecut cu 5,6% in Franta, cu 3% in Italia si in Spania, iar in Germania a scazut cu 6,3%.Valoarea productiei agricole este influentata de o modificare de pret, o modificare de volum sau o combinatie intre cele doua elemente. Cresterea cu 0,6% a valorii productiei agricole a UE in 2018 comparativ cu 2017 a fost determinata, in principal, de o majorare cu 2,7% a valoarea productiei vegetale, in conditiile in care volumul a crescut cu 3,5% iar preturile au scazut cu 0,8%.In schimb, s-a inregistrat un declin de 2,4% a valorii productiei animale, ca urmare a unei scaderi a preturilor de 3,5%, in conditiile in care volumul a crescut cu 1,2%. Valoarea mai redusa a productiei animale a fost determinata de scaderile de 7,4% pentru porci, 3,2% pentru lapte, 1% pentru bovine, majoritatea ca rezultat al reducerii preturilor.In cazul Romaniei, valoarea productiei agricole totale a crescut anul trecut cu 8%, in principal ca urmare a unei cresteri de 12,9% a valorii culturilor agricole si de 27,7% a valorii serviciilor agricole, in conditiile unei scaderi de 6,5% a valorii productiei animale.