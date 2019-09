Romania, prima tara din Europa de Est unde s-a lansat platforma digitala de comert agricol Commoditrader

Potrivit unui comunicat, aplicatia de origine daneza Commoditrader ofera clientilor posibilitatea de a compara preturi si alti termeni contractuali din pietele agricole, atat din Romania, cat si din afara tarii, marind astfel puterea de negociere a fermierilor si oferindu-le comerciantilor acces mai usor la piata, sustin reprezentantii platformei.Romania este prima tara din Europa de Est in care se lanseaza aceasta platforma."Am ales Romania pentru ca este o piata care se dezvolta rapid, cu o populatie de oameni deschisi in gandire, gata de schimbare - lucru pe care il consideram un aspect cheie in deschiderea catre noi cai de tranzactie. Romania este, de asemenea, unul dintre cei mai mari producatori de cereale din Europa, desi structura comertului necesita optimizare pentru a putea oferi fermierilor din Romania acces mai bun la piata, si este, asadar, una dintre cele mai importante prioritati ale afacerii noastre", spune Ida Boesen, co-fondator al Commoditrader.Romania are o pondere de 53,4% a terenurilor agricole din totalul teritoriului sau si, desi detine o treime din fermele din Uniunea Europeana, mult mai mult decat orice alt stat membru din UE, are doar 4% din totalul productiei agricole din regiune, potrivit Eurostat, pe baza datelor din 2016. Exportul cu produse agricole in 2017, in UE, a fost 9% din totalul exporturilor din Romania si 14,4% din tarile din afara UE.Commoditrader.com va fi lansata in Europa de Est in urmatoarele luni, incepand astazi cu Romania.Piata digitala Commoditrader.com este un startup danez si are ca scop facilitarea tranzactionarii de cereale si materii prime, intr-un mediu transparent din punct de vedere al preturilor si un acces facil si sigur pentru toti jucatorii din agricultura.Commoditrader sustine ca doreste sa creeze o perspectiva de piata mai buna pentru cumparatori si vanzatori, oferindu-le posibilitatea sa compare termeni si preturi disponibile in piata. Platforma este construita cu un algoritm de transport care calculeaza transportul rezervabil pe toate anunturile, astfel incat utilizatorii pot face comparatii intre mai multe locatii ale depozitelor si pot obtine acces la noi cumparatori si vanzatori.Reprezentantii platformei considera ca, astfel, se creeaza o transparenta mai mare, o intelegere mai buna a pietei, dar si putere de negociere crescuta a fermierului, pe de o parte, si un acces mai usor la piata pentru crescatorii de animale, mori, producatori de furaje si case de comert, care cumpara cereale, porumb si soia de la fermieri, pe de alta parte.Commoditrader poate fi folosita gratuit, potrivit reprezentantilor aplicatiei.Platforma este usor de accesat, prin crearea unui profil de utilizator, care poate fi cumparator, vanzator, sau ambele. Dupa configurarea profilului, utilizatorul creeaza un anunt cu scopul atragerii atentiei altor cumparatori sau vanzatori, iar toate preturile sunt listate pe platforma, inclusiv costul transportului. Utilizatorul poate alege propriul sau furnizor de transport, iar platforma va calcula toate costurile logistice incluse sau poate rezerva transportul de pe platforma. Daca vanzatorul si cumparatorul se decid asupra tranzactiei, ei pot intra intr-un contract din cadrul platformei, toate informatiile partilor fiind disponibile inainte sa intre in tranzactie.Commoditrader ApS este un start-up fintech danez, infiintat in 2018 de Julie Koch Fahler si Ida Boesen si un grup de fermieri danezi cu ferme in Danemarca, Lituania si Rusia. Platforma Commoditrader.com s-a lansat in Danemarca in acest an, iar in prezent grupeaza in jur de 15% dintre fermierii danezi. In Danemarca, acest segment de 15% al fermierilor produce 40% din productia de cereale a tarii, potrivit reprezentantilor companiei. Lansand platforma de comert online www.commoditrader.com, compania isi asuma misiunea de a sprijini comertul transparent si deschis si sa creeze conexiuni mai bune la nivel de ferme, folosind digitalizarea.