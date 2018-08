Romania se confrunta cu cea mai grava boala a animalelor de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial

Presedintele ANSVSA:

"Din pacate, Romania si Europa se confrunta in acest moment cu cea mai grava boala a animalelor de dupa al Doilea Razboi Mondial, pana in prezent. Pesta in sine defineste cea mai grava boala care afecteaza animalele. Nu intamplator, o a doua structura de alarma provine din Bulgaria, de la frontiera cu Turcia unde deja evolueaza pesta micilor rumegatoare. Si omul stim ca, pe la 1300, a fost afectat de ciuma bubonica. Pesta defineste apogeul negativ al bolii. PPA (Pesta Porcina Africana, nr.) este o boala virala, sistemica, extrem de grava care in mod obisnuit evolueaza cu morbiditate si mortalitate de pana la suta la suta. Are capacitate de difuzibilitate extrem de ridicata ceea ce face extinderea ei pe unitati foarte mari de teritoriu intr-un timp cat se poate de scurt", a explicat presedintele ANSVSA, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).Acesta a spus ca pesta porcina africana este activa, in prezent, in Tarile Baltice (Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Cehia, Ungaria, Romania, Ucraina, Rusia, Moldova si Italia), iar unele tari au reusit sa inchida focarele dupa zeci de ani cu costuri extrem de mari."In Spania s-au inchis dupa 30 de ani cu cheltuieli enorme, Portugalia detine un astfel de record de 13 ani, dar in Portugalia a evoluat un virus cu o tulpina lentogena, pentru ca nu au fost afectate decat porcinele domestice. Nu s-a transmis la porcul mistret. Virusul are o foarte mare variabilitate", a precizat Branescu.In ceea ce priveste modul in care a ajuns pesta porcina africana in exploatatiile comerciale din Romania, care respecta masuri stricte de biosecuritate, presedintele ANSVSA a subliniat ca vectorul uman este extrem de important in ceea ce priveste transmiterea virusului, dar si insectele, pasarile necrofage sau rozatoarele."Este responsabilitatea fermei de a-si respecta masurile de securitate care au fost gradual ridicate in ultimii ani tocmai in ideea de a nu face un salt, ci de a crea progresiv conditiile de adaptare la norme de biosecuritate cel putin in directia PPA. Vectorul uman este un vector extrem de important in masura in care angajatii nu au respectat legislatia in sensul de a nu creste - le este interzis cu desavarsire sa creasca acasa porci - daca nu respecta aceasta legislatie si au intrat in contact cu aceste animale a fost foarte simplu sa transfere virusul din curte in exploatatia comerciala. Mai vorbim, de asemenea, de insecte, de vectori secundari, spuneam de pasari necrofage, rozatoare, care si ele se pot constitui in vectori portanti pentru genomul viral", a mai spus Branescu.Intrebat despre cazurile penale deschise pana in acest moment pentru raspandirea virusului in alte zone, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat ca sunt deschise dosare penale pentru cei care au incalcat regulile, dar nu a precizat numarul lor."Din informatiile pe care le am nivelul ministerului, sunt (dosare penale n.r.) . Nu pot sa va spun exact cate, dar au fost deschise dosare penale pentru unii care au incalcat regulile. S-au deschis dosare penale", a spus Arafat.Pe de alta parte, Arafat a mentionat ca nu poate spune daca se impune convocarea CSAT in cazul pestei porcine africane, subliniind ca "mai degraba trebuie intrebat la alt nivel"."Comitetul a fost convocat de mai multe ori, este o chestiune care merge mai departe asa cum vi s-a explicat. Daca se considera ca trebuie informat CSAT sau sa fie implicat, acest lucru nu-l decid eu. Mai degraba trebuie intrebat la alt nivel", a subliniat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.Potrivit datelor prezentate miercuri de catre presedintele ANSVSA, in acest moment, in Romania, sunt in evolutie 781 de focare in diferite faze, in 10 judete, fiind afectate 165 de localitati. Dintre aceste focare, 11 sunt in exploatatii industriale, unul este intr-un abator, iar un alt focar se afla intr-o exploatatie de tip A.