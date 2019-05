Romania vrea sa extinda sistemul antigrindina, din Teleorman pana in Dobrogea

"Va functiona si in Baragan (sistemul de protectie antigrindina n.r.) . Daca din 2004 pana in 2017 doar sapte puncte de lansare au fost realizate in tara, noi, accelerand, vazand, stiind, cunoscand si intelegand aceste fenomene, in 2017 si 2018 am realizat 60 de puncte de lansare si vom lansa si anul acesta 65. In Baragan este o alta abordare, intr-un program de investitii, unde, de anul viitor, din Teleorman pana in Dobrogea, intelegand judetele acestea limitrofe Ialomita, Calarasi, Tulcea si Constanta vor avea o alta protectie", a precizat Daea, intr-o interventie telefonica la Romania TV.Intrebat de ce rachetele noastre zboara mai jos decat cele ale rusilor si astfel ne trimit norii peste granita, Daea a raspuns: "haideti sa nu intram in aceasta zona peiorativa vizavi de preocuparea pe care o avem, in modul acesta de interpretare tehnica a functionarii sistemului ca atare"."Este evident ca natura nu putem sa o stapanim si fenomenele acestea extreme naturale nu le-a putut nimeni stapani pe glob. Noi cautam sa facem acest lucru si iata ca viata a demonstrat ca putem sa atenuam fenomenele acestea pe zonele unde evident am pus in miscare acest sistem. Acum se vede grindina, dar in multe zone ale tarii, datorita faptului ca s-a intervenit, grindina nu a ajuns pe sol. Nu putem sa acoperim intreaga tara, dar facem acest efort investitional, pentru ca merita, intrucat un leu investit in acest sistem inseamna un castig de 14 lei pentru fermieri si pentru tara", a adaugat Petre Daea.La finele saptamanii trecute, Ministerul Agriculturii anunta ca Sistemul national antigrindina si de crestere a precipitatiilor (SNACP) a lansat 123 de rachete in prin doua unitati din zona Moldovei, iar in acele zone nu au fost raportate caderi de grindina pe teritoriul protejat.In ceea ce priveste tornada care s-a produs in data de 30 aprilie, Petre Daea preciza pentru AGERPRES ca, desi sistemul antigrindina a functionat la acea data, fiind lansate 16 rachete la nivel national, fenomenul meteo extrem s-a produs la o inaltime mult mai mare decat ar fi putut actiona rachetele antigrindina.Din caza acestui fenomen, aproximativ 50 de hectare dintr-o plantatie viticola din zona Urlati, judetul Prahova, a fost distrusa, iar productia acestui an a fost compromisa.