Romanii considera ca agricultura este importanta, dar s-o faca altcineva (sondaj)

Sondajul a fost realizat in luna martie in randul a peste 3.400 de respondenti.Astfel, peste jumatate (64%) dintre cei chestionati considera ca rolul agriculturii in tara noastra este unul esential sau important. Dupa parerea a peste o treime dintre cei intervievati, lucratorii in agricultura nu au nevoie de prea multa carte, fiind suficiente patru clase, gimnaziul sau cel mult o scoala profesionala.Peste o treime (35,23%) dintre romanii care folosesc internetul considera ca rolul agriculturii in tara noastra este unul esential, iar 29,16% sunt de parere ca rolul acestui sector este unul important, dar in scadere ca impact, conform sondajului.In acelasi timp, 7 din 10 respondenti nu iau in considerare posibilitatea de a lucra in domeniul agriculturii. Dintre cei care lucreaza sau s-au gandit ca ar exista pentru ei o posibilitate de a se angaja in domeniul agriculturii, 40,69% considera atractiva meseria de horticultor, 33,33% considera si meseria de apicultor ca fiind atractiva si 27,07% prefera peisagistica.Insa profesia de agricultor include, in prezent, pe langa clasicele meserii de silvicultor, ingrijitor de animale, agronom si alte meserii nu doar atractive, dar si profitabile, precum: sef de ferma, tehnician veterinar, apicultor, mecanic agricol, horticultor, tehnician agroturism, tehnician industrie alimentara, tehnician protectia plantelor, tehnician agricultura ecologica si chiar inginer genetician, specialist in gastronomie sau enolog.'Agricultura este unul dintre putinele sectoare ale economiei care pune tara noastra in fruntea topurilor europene, datorita productiilor de cereale si plante oleaginoase, Romania fiind chiar liderul european in productia de miere (2015) . Cu toate acestea, doar o treime din respondenti considera ca agricultura are un rol esential in economia nationala. O posibila explicatie ar fi ca de multi ani agricultura a fost asociata cu productia primara, la fel cum, prin extensie, a fi agricultor este o rusine, un esec in viata. Astfel se justifica faptul ca foarte multi respondenti, mai bine de doua treimi, nu iau in considerare posibilitatea de a lucra in domeniul agriculturii', explica Crenguta Barbosu, manager program agricultura si dezvoltare rurala World Vision Romania, autorii studiului.Peste trei sferturi dintre cei care lucreaza sau ar lucra in agricultura (76,85%), si-ar dori sa-si desfasoare activitatea/meseria aleasa in calitate de antreprenor.In acelasi timp, jumatate dintre romani nu si-ar da copiii la liceul agricol si doar 20% i-ar indemna sa aleaga aceasta specialitate.'Asa se explica faptul ca multe licee agricole sunt deja desfiintate, iar cele ramase nu reusesc sa atraga elevi la nivelul dorit nici calitativ, nici cantitativ. Aceste date arata ca in 2019, in Romania, agricultura este considerata o ocupatie pentru cei care nu au carte. Cu toate acestea, avem nevoie de specialisti in agricultura si de o tanara generatie de agricultori. Pentru a schimba aceste percep?ii, este necesar sa vorbim despre liceele agricole si despre agricultura printr-o campanie care sa informeze publicul larg ca a fi fermier este un lucru de care sa te mandresti, nu un esec in viata. Trebuie sa intelegem ca in 2019 a fi agricultor nu inseamna ca faci munca manuala necalificata la camp, ca agricultura nu inseamna sapa si lopata, ca agricultura nu este saracie si nici un domeniu al trecutului, iar meseria de agricultor nu este o meserie inferioara, ci una care aduce valoare in societate', a mai spus Barbosu.In plus, in urmatorul exercitiu financiar ce se va derula in perioada 2021-2027, va creste valoarea maxima a ajutorului pentru instalarea tinerilor fermieri si dezvoltarea intreprinderilor in mediul rural pana la 100.000 de euro (in comparatie cu 70.000 in perioada de programare actuala); o suma echivalenta cu cel putin 2% din pachetul financiar national de plati directe (subventia pe suprafata) va trebui sa fie dedicata tinerilor fermieri; se vor dezvolta noi instrumente financiare pentru asigurarea capitalului de lucru.Sondajul 'Romanii si agricultura' a fost realizat de iVox la solicitarea World Vision Romania, prin metoda CAWI, in perioada 1-31 martie 2019. Esantionul studiului este compus din 3.426 de respondenti si reproduce, din punctul de vedere al principalelor sale caracteristici, structura socio-demografica a populatiei utilizatorilor de Internet din Romania, asa cum decurge din cercetarea Gallup 'Piata serviciilor de acces la Internet', realizata la cererea ANCOM (Autoritatea pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii) .