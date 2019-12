Romapis cere eliminarea pesticidelor sintetice din agricultura: Natura asa cum o stim noi astazi se afla la limita colapsului

"In Romania, pragul minim care trebuie atins este de 24.000 de semnaturi de sustinere. Exista exemple de initiative cetatenesti europene care au fost finalizate cu succes si mentionez doua: Apa si salubritatea reprezinta un drept al omului, care a fost lansata inca din anul 2012 si care a avut finalitate, dupa ce s-au strans un milion de semnaturi, pentru ca a produs efecte in plan legislativ. O alta asemenea initiativa a fost interzicerea glifosatului si protectia oamenilor si a mediului de pesticide toxice. Desi au fost stranse si in cadrul acestei initiative peste un milion de semnaturi, Comisia totusi nu a dat curs in totalitate acestor solicitari, chiar a constatat ca nu este momentul. Noi speram sa se intample in viitor. In schimb a avut urmari sub aspectul transparentei conditiilor de autorizare a pesticidelor. Practic, aceasta politica de utilizare durabila a pesticidelor putem aprecia ca este urmare si a acestei actiuni cetatenesti, la fel cum speram ca actiunea noastra sa influenteze Politica Agricola Comuna, mai ales pentru perioada 2021 -2027", a declarat, marti, Constantin Dobrescu, vicepresedintele Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania - Romapis, intr-o conferinta de presa.El a precizat ca au fost inmanate trei cereri Comisiei Europene in cadrul acestei initiative, prima urmarind eliminarea treptata a pesticidelor sintetice din agricultura cu 80% pana in 2030, incepand cu cele mai periculoase, pentru a se ajunge in 2035 la o agricultura 100% lipsita de pesticide sintetice.De asemenea, o alta solicitare vizeaza restaurarea biodiversitatii prin refacerea ecosistemelor naturale din zonele agricole, astfel incat agricultura sa contribuie la protejarea biodiversitatii in loc sa o afecteze, iar cea de a treia cerere este sprijinirea fermierilor pentru aceasta tranzitie."Este nevoie de sprijin, tranzitia s-ar putea sa nu fie usoara pentru toata lumea. Reformarea agriculturii se poate face prin prioritizarea agriculturii de scara mica, diversa si durabila, sprijinind o crestere rapida a practicilor agro-ecologice si organice care sa permita formare profesionala, dar si cercetare independenta in beneficiul fermierilor si al agriculturii fara pesticide si fara organisme modificate genetic", a subliniat reprezentantul Romapis.Aceasta initiativa este sustinuta de o alianta alcatuita din 90 de organizatii ale societatii civile, grupuri de actiune, organizatii ale apicultorilor si fermierilor, dar si de oameni de stiinta, din 20 de tari europene."De ce este nevoie de asa ceva? Pentru ca natura, asa cum o stim noi astazi, se afla la limita colapsului, aproape de punctul unde intoarcerea nu mai este posibila. Un raport al ONU din 2017 face referire la aceasta situatie. Pesticidele produc in mod direct extinctia de specii: albine si alte insecte polenizatoare. Avem un raport de o importanta extraordinara, care nu este indeajuns inteles, mai ales in Romania. Cred ca putina lume stie ca un studiu din Germania, facut pe o perioada de 27 de ani, in care s-au facut masuratori privind masa insectelor zburatoare, atentie, din zone protejate, departe de agricultura, a constatat ca in 27 de ani masa totala a acestor insecte a scazut cu 75%. Este o informatie care ar trebui sa ne dea cosmaruri. Asa cum planctonul reprezinta esenta vietii in mari si oceane, insectele zburatoare stau la baza lanturilor trofice pe uscat, iar disparitia insectelor aproape sigur ar avea ca afect extinctia si a altor specii, poate chiar si oamenilor", a afirmat Dobrescu.De asemenea, vicepresedintele Romapis a subliniat ca pesticidele fac posibil un mod de agricultura intensiva, uneori chiar ultraintensiva, bazat pe monoculturi, "care au un efect devastator asupra polenizatorilor"."O monocultura este un desert pentru albine, bondari, fluturi, pentru ca, dupa ce acea cultura dispare ca flori, acele plante care ofera nectar sau polen, dupa disparitia lor, acolo ramane un desert, lipseste varietatea, lipsesc buruienile, lipsesc floricelele de orice fel, iar acesta este un peisaj pe care il intalnim tot mai des pe campiile Romaniei", a avertizat Dobrescu.Nu in ultimul rand, in opinia sa, agricultura industriala favorizeaza schimbarile climatice intrucat se bazeaza pe pesticide sintetice, iar acestea se obtin prin procese chimice industriale intens utilizatoare de combustibili fosili. Pe de alta parte, utilizarea lor distruge capacitatea solului de absorbi carbonul din atmosfera, contribuind la amplificarea efectului de sera.Campania Initiativa Cetateneasca Europeana (ICE) este condusa de o alianta intersectoriala a organizatiilor societatii civile care acopera mediul, sanatatea, agricultura si apicultura. Printre altii, organizatorii includ retelele europene Friends of the Earth Europe si Pesticide Action Network (PAN), precum si Institutul de Mediu din Munchen, fundatia Aurelia (Germania), Generations Futures (Franta) si GLOBAL 2000/Friends of the Earth Austria. In Romania s-au implicat organizatiile Agent Green, Ecoruralis si Romapis.Potrivit Romapis, oamenii de stiinta cer masuri radicale si urgente pentru a stopa colapsul naturii, in conditiile in care un sfert dintre animalele salbatice ale Europei sunt grav amenintate, jumatate din siturile naturale sunt in situatie precara, iar serviciile ecosistemice (contributiile directe si indirecte ale ecosistemelor la bunastarea umana) se deterioreaza.Intre timp, milioane de fermieri sunt striviti de preturile neechitabile, de lipsa de sprijin politic si de marile corporatii, iar patru milioane de ferme mici au disparut intre 2005 si 2016 in UE, arata studiile de specialitate.