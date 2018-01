Rusia devine cel mai mare exportator de grau din lume, iar zona Marii Negre capata din nou o importanta cruciala

Tarile care alcatuiau fosta URSS au recoltat 18% din productia globala de grau in 2017, cel mai ridicat nivel din 1980, arata datele Departamentului american al Agriculturii (USDA).Rusia ar urma sa devina anul acesta cel mai mare furnizor de grau, depasind SUA, estimeaza USDA. Cota Americii in productia globala de grau a scazut la 6% in 2017, cel mai redus nivel de cand se fac aceste statistici, respectiv din 1960.Terenul si climatul favorabil din regiunea Marii Negre au reusit intotdeauna sa furnizeze recolte semnificative, a apreciat John Schnittker, fost economist-sef si subsecretar de stat la Departamentului american al Agriculturii in timpul presedintelui Lyndon Johnson.Potrivit sursei citate, exista doua diferente importante intre perioada prezenta si cea din timpul Razboiului Rece: imbunatatirea calitatii graului si utilizarea lui.Chiar daca cota URSS in productia globala de grau era la nivelul record de 31% in 1966, tara inca importa grau, partial deoarece o mare parte din graul sau era folosit la hrana animalelor, aproape trei cincimi la sfarsitul anilor '70 si la inceputul anilor '80, iar cetatenii sovietici mancau o cantitate ridicata de cereale.Un alt factor important era calitatea slaba a majoritatii graului sovietic, o problema care s-a inrautatit din cauza conditiilor proaste de depozitare si a lipsei infrastructurii.Din aceste motive, URSS era obligata sa importe grau din SUA si Canada pentru a asigura painea locuitorilor sai, chiar daca Uniunea Sovietica avea cea mai mare recolta de grau din lume.Astazi, mai putin de un sfert din recolta fostei URSS este utilizata la hranirea animalelor. De asemenea, imbunatatirea infrastructurii de transport a creat o piata orientata mai mult spre export, sustine Dan Morgan, autorul unei carti dedicate comertului cu cereale.Si de aceea impactul regiunii Marii Negre asupra pietelor internationale de grau s-a extins semnificativ in prezent, chiar daca nivelul productiei de grau in regiune nu se ridica la cel inregistrat in timpul URSS.In anul agricol 2016/2017, Rusia a avut exporturi record de cereale - 35,5 milioane de tone - inclusiv 27,1 milioane de tone de grau.Conform datelor Departamentului american al Agriculturii (USDA), in sezonul trecut, Rusia s-a mentinut in topul principalilor trei exportatori mondiali de grau, cu 28,1 milioane de tone, primul loc fiind ocupat de SUA.