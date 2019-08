Ucraina va sacrifica 100.000 de porci dupa descoperirea unui focar de pesta porcina

Potrivit acestuia, porcii afectati de pesta porcina africana au fost descoperiti in data de 17 august la o ferma apartinand companiei agricole Halychyna Zahid din regiunea Liov, vestul Ucrainei. Compania a confirmat si ea pe pagina sa de Facebook existenta unui focar de pesta porcina africana dar a refuzat sa ofere alte detalii.Acest focar, care afecteaza 1,6% din efectivele de porci al Ucrainei, ar putea provoca o criza mai grava in conditiile in care pesta porcina africana este o boala virala a porcinelor domestice si salbatice, cu evolutie rapida si mortalitate de pana la 100% pentru porcii care se imbolnavesc. Pesta porcina africana nu afecteaza omul, ci doar porcii domestici si mistretii.Pana acum, cel mai grav caz de pesta porcina africana cu care s-a confruntat Ucraina a fost descoperit in 2015 in regiunea Kiev, cand au fost sacrificati 60.000 de porci.Incepand din 2017 si pana in prezent in Ucraina au fost identificate 351 de cazuri de pesta porcina africana si 72.226 de porci au fost sacrificati. La data de 1 august 2019 efectivele de porci ale Ucrainei se ridicau la 6,4 milioane capete.In Romania, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a informat miercuri ca pesta porcina africana (PPA) evolueaza in prezent in 283 de localitati din 22 de judete, cu un numar de 950 de focare, iar 428.744 de porci afectati de boala au fost eliminati. Prezenta virusului PPA in tara noastra a fost semnalata pentru prima oara pe 31 iulie 2017, in judetul Satu-Mare.