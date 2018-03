Un nou internship la Monsanto: Seamana-ti succesul acum!

In parteneriat cu facultatile de profil, compania selecteaza cei mai buni candidati din tara, dornici sa creasca intr-un mediu dinamic, unde pot evolua si isi pot dezvolta aptitudinile.", spuneInternship-ul este programat va dura pe o perioada de un an calendaristic, astfel incat sa permita valorificarea tuturor cunostintelor academice asimilate pana in prezent si asimilarea altora noi.Monsanto a incurajat intotdeauna inovatia si a investit in cercetare, iar acest lucru se vede in produsele revolutionare din portfoliul companiei. In opinia specialistilor din companie, acesta este mediul optim pentru dezvoltarea unei cariere in domeniu.", declaraMonsanto este unul dintre liderii globali ce ofera solutii bazate pe tehnologie si produse agricole care imbunatatesc productivitatea la nivel de ferma si calitatea hranei.Monsanto continua sa sustina atat fermierii mici cat si pe cei mari pentru a produce mai mult in timp ce se conserva mai mult resursele noastre naturale, cum ar fi apa si energia.Pentru a afla mai multe despre activitatea noastra si angajamentele noastre, va rugam sa vizitati: www.monsanto.ro Urmariti activitatea noastra pe Twitter® la adresa web www.twitter.com/MonsantoCo, pe blog-ul companiei, Beyond the Rows® la adresa www.monsantoblog.com, sau abonati-va la comunicatele noastre de presa prin News Release RSS Feed.