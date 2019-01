2019 se anunta a fi un an de standby pentru multi dintre investitori. Ce se intampla cu leul?#Analiza

Ce se intampla cu leul in 2019

Tu cu cine faci business in 2019

Potrivit datelor barometrului, impredictibilitatea legislatiei fiscale va influenta semnificativ apetitul investitorilor, atat romani cat mai ales straini, pentru deschiderea unor noi afaceri.Cele peste 800 de modificari realizate anul trecut in legislatia fiscala, culminand cu controversata ordonanta privind "lacomia", emisa in decembrie, au influentat in mod semnificativ perceptia investitorilor privind evolutia economica a Romaniei in 2019.Potrivit datelor celei de-a IX-a editii a barometrului semestrial privind perspectivele economiei, 82% dintre oamenii de afaceri chestionati de KeysFin au trecut incertitudinea legata de fiscalitate pe primul loc in topul provocarilor din 2019.Fata de barometrul de opinie din 2018, expertii de la KeysFin au remarcat cresterea gradului de incertitudine privind perspectivele fiscale cu peste 6%, semn ca problemele s-au accentuat in acest segment.Daca anul trecut, pe locul secund la capitolul riscuri pentru economie, oamenii de afaceri situau inflatia, in 2019 scaderea investitiilor reprezinta principala preocupare, dincolo de fiscalitate.64% dintre cei chestionati se asteapta la o scadere a investitiilor in economie, pe fondul inrautatirii perspectivelor macroeconomice."2019 se anunta a fi un an de standby pentru multi dintre investitori. Lipsa de predictibilitate a deciziilor administrative, evolutia pietei valutare, constrangerile semnificative din domeniul finantarilor si accentuarea crizei din piata muncii vor influenta in mod semnificativ apetitul investitional", arata datele KeysFin Business Focus 2019.Scaderea investitiilor private in economie, mai ales a celor greenfield, cu potential de dezvoltare pe orizontala, va fi influentata si de posibila restrangere si scumpire a creditarii, pe fondul masurilor administrative anuntate de autoritati."57% dintre investitori au indicat scumpirea creditarii drept una dintre principalele provocari din 2019. Ordonanta lacomiei va determina institutiile financiare sa isi reconsidere business-urile din Romania, iar consecintele s-ar putea vedea intr-o scumpire a creditarii si o reducere a liniilor de finantare pentru business-ul romanesc. Aceste masuri vor influenta semnificativ perceptia investitorilor straini, iar o retrogradare a Romaniei de catre agentiile de rating nu este exclusa'', se spune in analiza.Potrivit barometrului, deprecierea leului (estimata de 43% dintre respondenti), blocajul financiar (36%), cresterea preturilor la utilitati (27%), si criza de pe piata fortei de munca (23%) au fost mentionate, de asemenea, pe lista principalelor riscuri pentru economie.Investitorii au mai mentionat la capitolul riscuri pentru economie "zgomotul" de pe scena politica si o posibila inrautatire a situatiei economice mondiale.Anticipat in barometrul KeysFin Business Focus 2018, puseul inflationist din economia romanesca este preconizat sa continue si in acest an, influentat, printre altele, de deciziile administrative privind suprataxarea furnizorilor de energie si de evolutia preturilor la nivel mondial.In aceste conditii, intrebati fiind la ce cotatie cred ca va fi tranzactionat euro in primul semestru, majoritatea investitorilor (55%) au indicat intervalul 4,68-4,7 lei, cu o perspectiva de trecere peste acest nivel in a doua parte a anului.21% dintre investitorii chestionati de Keysfin vad euro peste pragul de 4,7 lei, iar 24% au evitat sa se pronunte, considerand ca previziunile sunt greu de facut, avand in vedere evolutia prea putin predictibila a cursului valutar."Modul in care Banca Nationala va gestiona politica monetara, in tandem cu masurile fiscale anuntate sau preconizate de Guvern, va fi extrem de important pentru investitori, pentru starea de spirit a acestora. Intr-o economie inca fragila, slab capitalizata, cu multiple dezechilibre, cu o balanta comerciala tot mai dezechilibrata si tot mai multe incertitudini privind finantarea deficitului bugetar, evolutia leului in raport cu principalele valute va reprezenta un barometru semnificativ privind starea economiei", estimeaza analistii de la KeysFin.O eventuala inasprire a politicii monetare in acest an este de anticipat."Chiar daca BNR a pastrat dobanda cheie la inceputul acestui an, nu este exclus ca, pe parcursul urmatoarelor luni, sa isi modifice pozitia, in functie de situatia din economie. Perspectivele dezastruoase remarcate de BNR in analiza privind impactul ordonantei guvernamentale asupra profitabilitatii bancilor ar putea sa reprezinte un argument semnificativ", afirma expertii.Potrivit estimarilor oamenilor de afaceri chestionati in cadrul KeysFin Business Focus 2019, comertul, industria prelucratoare, transporturile, constructiile si agricultura vor genera in acest an cele mai mari cifre de afaceri.Statisticile arata, de altfel, ca dintre cele peste 41.000 de companii cu o cifra de afaceri cuprinsa intre 300.000 si 1 milion de euro in 2018, 37% aveau comertul ca principal domeniu de activitate, 13% industria prelucratoare si aproape 10% transport si depozitare.Din punct de vedere al ratei profitabilitatii, afacerile cu cel mai mare potential se anunta a fi cele din IT&C, healthcare ((clinici private, cabinete medicale etc.) si divertisment si cultura - spectacole, concerte, evenimente si pariuri sportive, domenii care si in 2018 au generat cele mai mari rate de castig raportate la investitii, de peste 30%.Din punct de vedere al riscului de afaceri, 59% dintre respondenti estimeaza ca in prim-plan se va afla comertul, 49% vad un risc semnificativ in constructii, 47% in imobiliare, iar 25% in industria prelucratoare. La polul opus se vor afla business-urile din sanatate si educatie."Intr-o economie slab capitalizata, comertul va continua sa genereze cele mai multe insolvente si falimente, pe fondul accentuarii blocajului financiar. Sectorul constructiilor se anunta a fi, totodata, un domeniu sensibil, perspectivele unei incetiniri a cererii in sectorul imobiliar, pe fondul limitarii accesului la creditare urmand sa genereze un posibil puseu negativ. Pe ansamblul economiei, riscurile se vor accentua, astfel ca utilizarea serviciilor de business information si credit risc management, cele care iti spun concret cu cine faci afaceri si ce riscuri comporta business-ul, trebuie sa fie in prim-plan", au mai declarat expertii.Barometrul KeysFin privind economia romaneasca a fost realizat in perioada decembrie 2018 - ianuarie 2019, pe un esantion reprezentativ de 150 de companii din diverse domenii de activitate, de la comert, la servicii financiare, agricultura, energie, confectii, IT etc.