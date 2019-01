Analist: Iata de ce continua sa se deprecieze leul in raport cu euro

"Leul romanesc a continuat tendinta de depreciere in raport cu moneda unica europeana spre un nivel minim istoric in sedinta de tranzactionare de astazi, evolutie determinata, in principal, de provocarile din sfera echilibrelor macroeconomice si de incertitudinile de politica economica pe plan intern, intr-un context caracterizat prin volatilitate pe pietele financiare internationale. Pe de o parte, Romania a inregistrat in 2018 cele mai ridicate niveluri ale deficitului de cont curent (% din PIB) si ale deficitului bugetar (% din PIB) dintre tarile regiunii membre ale Uniunii Europene, situandu-se, totodata, pe primele locuri la nivelul UE", a explicat Andrei Radulescu.De asemenea, acesta a afirmat ca masurile fiscal-bugetare anuntate la final de 2018 si absenta unui proiect de buget pe anul 2019 au contribuit la intensificarea perceptiei de risc privind evolutia deficitului bugetar in 2019, fiind in crestere probabilitatea pozitionarii peste pragul de 3% din PIB, limita impusa de Pactul de Stabilitate si Crestere."Nu in ultimul rand, Banca Centrala a semnalat o consolidare a politicii monetare pe termen scurt, iar pe piata monetara si pe piata titlurilor de stat ratele de dobanda s-au diminuat in ultimele sedinte, factori care au condus la atenuarea cererii pentru lei", a spus Andrei Radulescu.Leul s-a depreciat joi cu 0,42 bani (0,09%) fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6764 lei/euro. Aceasta, dupa ce, miercuri, BNR a cotat euro la 4,6722 lei.