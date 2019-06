Avutia mondiala a inregistrat cea mai mica crestere din ultimii cinci ani in 2018

Avansul de 1,6% inregistrat in 2018, este mult sub cresterea de 7,5% inregistrata in anul 2017 si sub ritmul mediu anual de crestere de 6,2% inregistrat din 2013 si pana in 2017.In plus, daca se tine cont de revenirea dolarului american si de faptul ca valoarea activelor a scazut in realitate cu 1,6% anul trecut, acestea au sters orice castig, subliniaza Anna Zakrzewski, analist la BCG. "Pentru prima data dupa 2008 am vazut ca cresterea avutiei a fost una negativa daca tinem cont de toti factorii", a spus Anna Zakrzewski.Chiar daca ritmul de crestere global a fost unul modest, unele regiuni au inregistrat performante mai bune. De exemplu, avutia personala a inregistrat ritmuri de crestere de 8,9% respectiv 7,1% in Africa si Asia. In schimb, Europa Occidentala si America de Nord au inregistrat cresteri anemice de 0,6% respectiv 0,4%.Numarul milionarilor a continuat sa creasca in 2018, cu un avans de 2,1% pana la 22,1 milioane. BCG estimeaza ca pana in 2023 vor fi 27,6 milioane de milionari la nivel global. Elvetia are cea mai mare densitate de milionari in randul populatiei adulte, 7,5%, urmata de SUA.Potrivit prognozelor BCG, incepand din 2019 si pana in 2023, avutia mondiala va inregistra o crestere anuala de 5,7%. Cu toate acestea, in Asia avutia personala ar urma sa inregistreze un ritm de crestere anuala mai mare de 9,4%, ajungand la 58.200 miliarde dolari in 2023, devansand Europa Occidentala care va ajunge la o avutie de 53.000 de miliarde de dolari. In aceeasi perioada, avutia din America Latina ar urma sa inregistreze un avans de 8,2%, in timp ce avutia combinata din Africa si Orientul Mijlociu ar urma sa inregistreze o crestere de 7,7%.