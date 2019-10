Barometrul Coface: 2020 se anunta un an al declinului economic

Criza monetara din Argentina, demonstratiile majore din Hong Kong si Rusia, Brexit-ul, atacul asupra instalatiilor petroliere din Arabia Saudita - acestea sunt doar cateva dintre numeroasele evenimente care au marcat al treilea trimestru din 2019.Incertitudinea politica aflata in crestere, combinata cu un declin in volumul comertului mondial, volatilitatea ridicata a preturilor petrolului si scaderea vanzarilor de automobile in Europa si China au continuat sa afecteze moralul corporativ.Pe langa companiile asiatice si europene, companiile americane sunt la randul lor ingrijorate in mod deschis in legatura cu retorica protectionista a presedintelui Trump.Cu toate ca razboiul comercial chinezo-american pare sa se indrepte catre un acord comercial intre cele doua mari puteri globale, actiunile presedintelui SUA in contextul campaniei pentru realegere si procedurii de punere sub acuzare raman dificil de prevazut.In plus, exista schimbari structurale in desfasurare in sectorul automotive, inclusiv la nivelul standardelelor de emisii din Europa, dar si modificari in comportamentul consumatorilor din China cu impact asupra economiei.In acest context, economiile europene evolueaza in prezent la doua viteze: unele sunt in mod direct dependente de industria si comertul globale (ex. Germania) si/sau afectate de incertitudini politice interne (Italia, Regatul Unit), in vreme ce economiile franceza, spaniola si olandeza par sa fie mai rezistente in fata acestor evolutii.Bancile centrale din SUA, zona euro si multe tari aflate in dezvoltare au cantarit cu atentie situatia actuala. Intr-adevar, ca rezultat al incetinirii accentuate a dezvoltarii, multe banci centrale au anuntat masuri de relaxare monetara.Efectele politicilor monetare care fixeaza rate ale dobanzilor negative sunt incerte.Politica ratelor negative poate stimula economia prin sustinerea gospodariilor si firmelor, dar poate si sa erodeze profitabilitatea bancara. Totusi, in teorie, efectul pozitiv asupra activitatii va predomina.Impactul preconizat al recentelor masuri de relaxare monetara, mai ales in zona euro, ar trebui asadar sa fie real, chiar daca aceste politici monetare ultra-expansioniste nu au permis inflatiei sa se apropie de tinta fixata recent in tarile care au adoptat aceasta abordare.In ansamblu, datorita instabilitatii politice raspandite international, Coface anticipeaza ca anul 2020 va fi marcat de o incetinire economica, paralel cu detectarea de semnale pozitive, care ar indica un reviriment economic, guvernele si bancile centrale fiind pregatite sa gestioneze aceasta incetinire.Pe acest fond, pe parcursul trimestrului al 3-lea au avut loc doua schimbari in evaluarile riscului de tara: Hong Kong (retrogradat de la A2 la A3) si Mauritania (in urcare de la D la C).La nivel sectorial, dupa seria de declasari in sectorul auto din iunie, au existat mai putine schimbari in acest trimestru - insa riscurile au continuat sa creasca (13 retrogradari, dar nici o urcare), in special in sectorul auto (in coborare in trei alte tari) si in sectoare care depind de acesta (de exemplu produse chimice, in Germania).Riscurile de credit corporativ sunt, de asemenea, in crestere in sectorul hartiei din America de Nord. Nu in ultimul rand, cresterea protectionismului comercial influenteaza sectoare precum sectorul TIC din Coreea.