Care sunt provocarile si riscurile cu care se confrunta lumea intreaga 2019

Articularea punctelor de vedere si a directiilor de actiune trebuie sa tina seama de provocarile si riscurile globale.An de an provocarile si riscurile globale sunt discutate cu principalii lideri ai lumii la World Economic Forum de la Davos. De la nivelul acestui rol, Romania era necesar sa fie parte din aceste discutii prin reprezentatii ei. Portativul amplu al discutiilor cu privire la cele mai mari provocari globale, solicita interlocutori calificati. Numai ca spectrul tematicii nu pare sa intre in culoarele de atentie ale puterii locale.Tocmai de aceea subiectele discutate sunt cu atat mai importante cu cat sunt foarte putin cunoscute, iar impactul lor ne contine. Asadar cele mai mari provocarile globale discutate sunt:Confruntarile economice majore dintre principalele puteri ale lumii si erodarea intelegerilor si regulilor comerciale conduc la cresterea fragilitatilor macroeconomice. Efectele acestor confruntari se regasesc in decelerarea cresterii estimate de FMI in urmatorii ani de la 2,4% in 2018 la 1,5% in 2022 pentru economiile europene si a Chinei de la 6,6% in 2018 la 5,8% in 2022. Nivelul ridicat de indatorare globala de 225% din produsul global brut este o alta sursa de ingrijorare. In acest moment 45% dintre tarile cu venituri scazute sunt expuse riscului de indatorare excesiva. Decalajul in crestere dintre tarile sarace si cele bogate prezinta riscul inegalitatii tot mai mari dintre acestea.Tensiunile diplomatice dintre principalele puteri au imbracat forma unor mesaje tot mai contondente si a unor masuri economice punitive. Riscul unor confruntari in plan politic este una din preocuparile identificate la World Economic Forum. Instabilitatea relatiilor China-SUA demonstreaza nu doar o punere in discutie a echilibrului de putere mondiala dar si infirmarea ipotezei ca lumea va adera la normele si valorile occidentale. Existenta conflictelor inghetate si slabirea aliantelor reprezinta surse de ingrijorare privind stabilitatea globala. Desi au fost facuti pasi importanti pentru detensionarea dosarului Nord Coreean, armele de distrugere in masa raman o sursa de risc global din punct de vedere al impactului.Cresterea instabilitatii geopolitice se coreleaza cu tensiuni sociale si politice locale. Polarizarea curentelor de opinii conduce la polarizare sociala. Criza a dislocat valori si credinte despre democratie, a fragmentat societatile occidentale si a complicat procesul de guvernare. Erodarea increderii ameninta coeziunea sociala si creste riscul esecului actului de guvernare. Increderea scazuta in guvernare pune sub semnul intrebarii sanatatea politica a tarilor atinse de criza si diminueaza capacitatea de preventie si de raspuns la transformarile sociale a guvernelor. Nivelul de scazut de integrare a unor categorii sociale conduce la contestarea ligitimitatii si a responsabilitatii elitelor de a conduce. Migratia si trendurile demografice s-ar putea sa consolideze discursul in apararea valorilor nationale dominante.Avertismente tot mai clare sunt lansate de catre organismele de evaluare a conditiilor climatice. Potrivit evaluarii Forth National Climate Assesment, in SUA, fara reducerea semnificativa a emisiilor, temperatura va creste cu 5 grade Celsius pana la sfarsitul secolului. Esecul politicii de mediu prin neadoptarea acordului de la Paris genereaza ingrijorare cu privire la reducerea emisiilor. Schimbarea climatica atrage reducerea biodiversitatii si conduce la fragilizarea ecosistemelor marine si terestre, cu risc social si economic pentru comunitatile dependente de acestea. Este afectata sanatatea si dezvoltarea societatilor prin diminuarea sursei de hrana, a productivitatii si securitatii regionale.Tehnologia este mijlocul prin care se poate genera mult bine dar si mult rau. Folosita iresponsabil in atacuri cibernetice genereza riscuri precum furtul de bani si informatii, perturbarea functionarii sistemelor mari de infrastructura. Furtul de identitate, stirile false, colectarea si folosirea abuziva a datelor cu caracter personal sunt alte riscuri. Tehnologii precum machine learning, inteligenta artificiala si internetul lucrurilor (IoT) cresc riscul generarii unor actiuni daunatoare de catre personae sau grupuri rau intentionate.Traim o perioada marcata de progres tehnologic si ameliorare a conditiilor de trai, dar pentru prea multi oameni este si o perioada de insecuritate. Adresarea insecuritatilor se poate face prin diplomatie, valorificarea noilor tehnologii, implementarea solutiilor de raspuns la schimbarea climatica, comert sau migratie. Romania poate veni cu solutii daca asuma o agenda de politica externa la nivelul momentului. Imbunatatirea arhitecturii institutionale interne si internationale este misiunea momentului. Este un pariu de generatie politica, un semn de leadership si de maturitate democratica.