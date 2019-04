Deficitul de cont curent a crescut cu peste 33% in primele doua luni din 2019

Conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, in structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 671 milioane euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mare cu 122 milioane euro, balanta veniturilor primare a inregistrat un excedent de 94 milioane euro, comparativ cu un deficit de 117 milioane euro, iar balanta veniturilor secundare a avut un excedent mai mare cu 195 milioane euro.In perioada ianuarie - februarie 2019, datoria externa totala a crescut cu 193 milioane euro. Datoria externa pe termen lung a insumat 68,252 miliarde euro la 28 februarie 2019 (68,5% din totalul datoriei externe), in crestere cu 0,4% fata de 31 decembrie 2018, iar datoria externa pe termen scurt s-a situat la nivelul de 31,358 miliarde euro (31,5% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,3% fata de 31 decembrie 2018.Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 12,5% in primele doua luni ale acestui an, comparativ cu 21,2% in anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii la 28 februarie 2019 a fost de 4,8 luni, in comparatie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculata la valoarea reziduala, cu rezervele valutare la BNR la 28 februarie 2019 a fost de 72,8%, comparativ cu 74,3% la 31 decembrie 2018.