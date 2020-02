Efectele economice ale primul caz de coronavirus in Romania

Comentariu XTB

"Este, totusi, mult prea devreme sa vorbim despre o cuantificare in RON sau EUR a efectelor economice, cu toate ca ar putea aparea in perioada urmatoare, din partea unor companii, revizuiri de asteptari pentru anul in curs. Pentru moment nu se poate vorbi de un efect direct al aparitiei coronavirusului in Romania asupra cursului de schimb al leului in raport cu Euro.Cu toate acestea, mediul investitional global s-a schimbat semnificativ in ultimele saptamani, astfel incat curentul a mers impotriva monedelor care ofera inca plasamente cu un randament relativ ridicat, capitalurile preferand siguranta.In situatia in care s-ar ajunge la o epidemie de amploare, care sa limiteze activitatea economica pentru mai multe saptamani, impovarand in acelasi timp bugetul de stat, am putea resimti un impact suplimentar asupra leului. Ar fi probabil devansat astfel calendarul unui alt episod de ajustare nefavorabila monedei nationale", este de parere Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania.Pentru majoritatea pietelor bursiere anul 2019 a fost foarte puternic, in ciuda economiei globale relativ slabe, iar anul curent a adus o continuare a acestei tendinte. In ciuda riscului evident legat de coronavirus, piata companiilor de tehnologie din SUA (US100) inregistra un avans de peste 10% la un moment dat in februarie. Cu toate acestea, starea de spirit s-a deteriorat in ultima perioada pe fondul raspandirii virusului in afara Chinei.S-ar putea schimba datele jocului pentru piete? Ar putea epidemia de coronavirus sa puna capat unui deceniu de cresteri pe Wall Street?In timp ce inca ne aflam in asteptarea datelor importante din China, exista tot mai multe dovezi despre amploarea "impactului" - si pare a fi majora.Se observa scaderi intre 30 si 95% anual pentru o serie de activitati. Rata de exploatare a petrolului, cel mai larg indicator al activitatii de afaceri, este in prezent cu aproape 30% mai mica fata de media din 2019 si cu peste 35% mai mica fata de decembrie, rafinariile functionand la mai putin de 50% din capacitate.Statisticile referitoare la consumatori sunt de fapt si mai pesimiste. Vanzarile de masini din prima jumatate a lunii februarie au fost cu 92% mai mici fata de perioada corespunzatoare din 2019. Vanzarile de smartphone-uri au scazut cu 36,6% YoY in ianuarie, iar anumiti factori indica o scadere mai accentuata in ianuarie.In perioada cuprinsa intre 25 ianuarie (cand au fost introduse masuri de protectie la nivel extins) si 18 februarie, traficul feroviar si cu metroul a scazut cu 82% YoY, iar vanzarile Adidas (un reprezentant al companiilor de imbracaminte) au scazut cu 85% YoY.Sa luam livrari de alimente drept exemplu. You China, lantul de fast-food, a inchis 30% din locatiile sale, in timp ce vanzarile la nivelul celor deschise au scazut cu 50%. Acest lucru duce la o scadere a veniturilor de aproximativ 65%.In cazul in care acest scenariu dureaza o luna (si nu suntem departe de asta), ar trebui sa scadem aproximativ o jumatate (aproximativ 4 puncte procentuale) din contributia unei luni la PIB-ul anual.Intr-adevar, potrivit Global Times, 6% dintre firmele chineze se confrunta cu falimentul, iar 60% din intreprinderile mici si mijlocii detin numerar care ar putea sa le ajunga pana la 2 luni inainte de a intra in incapacitate de plata a costurilor fixe. Prin urmare, cum este posibil ca prognozele oficiale sa sugereze o rata de crestere in China pentru anul acesta de peste 5%?! Se presupunea ca situatia va fi tinuta sub control, iar pietele se vor redresa intr-un model de V ...Pietele incep sa isi piarda increderea intr-o recuperare in forma de V... tocmai acesta este motivul pentru care chiar si focare restranse in Coreea de Sud si Italia provoaca un nivel extins de panica.Orice pierderi la nivelul Chinei ar putea fi partial compensate cu ajutorul cererii globale.Dar daca aceste blocaje si limitari ar fi introduse si in alte state, am putea asista la o oprire a economiei globale. Ultima data cand s-a intamplat (desi din diferite motive) S&P500 a scazut cu 666 de puncte.Temerile sunt reale - daca Europa si Asia sunt obligate sa impuna limitari pe o durata mai lunga de timp, o recesiune la nivel global ar putea deveni un scenariu foarte realist.Acesta este motivul pentru care cazurile noi din afara Chinei sunt cele mai urmarite statistici in acest moment. Pentru o perioada considerabila, aceasta statistica a fost moderata si, intr-o oarecare masura, explicata de situatii exceptionale, precum noile cazuri de pe nava de croaziera. Numarul de tari care au inregistrat cazuri a fost de 7.In weekend, aceasta valoare s-a triplat si continua sa accelereze. Luni, cazuri noi au fost inregistrate in 14 tari (excluzand China), si in 16 state noi in a doua zi a saptamanii.Atata timp cat acest numar continua sa creasca, pietele il vor extrapola in daune economice. Putem vedea un grafic interesant de pe site-ul Tomtom care prezinta deja o scadere semnificativa a traficului in Milano. Pietele sunt ingrijorate de faptul ca limitarile prelungite ar putea duce la recesiune.