Industria si exporturile Germaniei sunt afectate de incetinirea economiei globale

Dar datele privind cererea interna par incurajatoare, piata fortei de munca inca stimuleaza prima economie europeana - desi intr-un ritm mai lent - iar "principalii indicatori, alaturi de datele privind declinul comenzilor industriale, arata ca perioada de slabiciune economica din sectorul industrial va fi de durata", apreciaza oficialii germani. Acestia avertizeaza ca se mentin riscurile negative, cum ar fi conflictele comerciale, Brexitul si tensiunile geopolitice.Dupa ce a evitat la limita recesiunea la finalul lui 2018, economia germana a crescut cu 0,4% in primul trimestru din 2019.Datele oficiale publicate recent de Oficiul Federal de Statistica (Destatis) arata ca exporturile Germaniei au crescut in mai, in pofida conflictelor comerciale internationale, dar nu s-au redresat complet dupa declinul inregistrat in aprilie.In mai au fost exportate bunuri "made in Germany" in valoare de 113,9 miliarde de euro (127,8 miliarde de dolari), in timp ce importurile s-au ridicat la 93,4 miliarde de euro, astfel incat excedentul comercial s-a situat la 18,7 miliarde de euro (20,99 miliarde de dolari) . In aprilie, excedentul a fost de 16,9 miliarde de euro.Exporturile au urcat in mai cu 4,5% fata de perioada similara din 2018 si cu 1,1% comparativ cu luna precedenta. Importurile au inregistrat un avans anual de 4,9% si o scadere lunara de 0,5%, arata datele publicate de Destatis.Economistii se asteptau la un avans lunar de 0,5% al exporturilor si de 0,7% al importurilor. In aprilie, livrarile peste hotare au scazut cu 3,4%.Separat, Destatis a informat ca productia industriala a crescut cu 0,3% in mai, comparativ cu luna precedenta, cand s-a inregistrat un declin de 2%.Andrew Kenningham, economist la Capital Economics, apreciaza ca avansul productiei industriale in luna mai nu indica sfarsitul problemelor cu care se confrunta sectorul industriei din Germania."Din contra, acum pare aproape sigur ca in trimestrul doi din 2019 a scazut productia industriala, ceea ce contribuie semnificativ la declinul PIB-ului Germaniei, sau chiar la contractarea economiei", a avertizat Kenningham.Economistii sustin ca tensiunile comerciale globale, incertitudinile legate de Brexit si cererea mai slaba pentru produse industriale afecteaza economiile din intreaga lume.