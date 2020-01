Planeta arde intre incendiile produse de schimbarile climatice si furia razboaielor politice

World Economic Forum, Global Risks Report 2020

Fenomene meteo extreme (ex.: inundatii, uragane, etc.)

Esecul diminuarii efectelor schimbarilor climatice sau neadaptarea la aceste schimbari.

Dezastre naturale majore (ex.: cutremur, tsunami, eruptie vulcanica, furtuna geomagnetica)

Reducerea majora a biodiversitatii si colapsul ecosistemului

Dezastre si degradarea mediului provocate de omenire/ actiunile umane

Arme de distrugere in masa

Criza de apa

Riscurile globale nu sunt izolate, asadar participantii au fost rugati sa stabileasca conexiunile dintre grupele de riscuri globale.

Fenomene meteo extreme + Esecul in diminuarea efectelor schimbarilor climatice sau neadaptarea la aceste schimbari.

Atacuri cibernetice la scara larga + Prabusirea infrastructurilor critice si retelelor

Somaj structural ridicat sau sub-ocuparea fortei de munca + Efecte negative ale progresului tehnologic

Reducerea majora a biodiversitatii si colapsul ecosistemului + Esecul in diminuarea efectelor schimbarilor climatice sau neadaptarea la aceste schimbari.

Criza alimentara + Fenomene meteo extreme

Confruntari economice = 78,5 %

Polarizarea politicii interne = 78,4%

Valuri de caldura extrema = 77,1%

Distrugerea ecosistemelor resurselor naturale = 76,2%

Atacuri cibernetice: infrastructura = 76,1%

Aceasta realitate indica nevoia unei abordari unitare din partea tuturor factorilor implicati in vederea diminuarii riscurilor, in conditiile in care lumea nu poate astepta risipirea cetii formate de luptele geopolitice pentru a gasi solutii la amenintari care devin tot mai presante.Acestea sunt concluziile Global Risks Report 2020 publicatie lansata astazi de World Economic Forum.Raportul anticipeaza un an in care disensiunile interne si cele internationale se vor acutiza, context completat de incetinirea economiei. Tulburarile geopolitice conduc catre un context global instabil marcat de rivalitatile dintre marile puteri. Totusi, in prezent, prioritatea este considerata a fi cooperarea organizatiilor si a decidentilor pentru a combate riscurile globale comune.Peste 750 de experti au ierarhizat cele mai mari riscuri in functie de probabilitatea acestora de a se produce si de impactul lor. Pentru 2020, 78% dintre respondenti anticipeaza cresterea in intensitate a confruntarilor economice dintre tari si accentuarea polarizarii politice in interiorul statelor. Efectele ar fi catastrofale, mai ales, intrucat incetinesc gasirea solutiilor de rezolvare a provocarilor urgente la nivel global precum: criza climatica, afectarea bio-diversitatii si declinul speciilor amenintate.Global Risks Report, publicatie realizata cu sprijinul Marsh & McLennan Companies si Zurich Insurance Group, indica necesitatea ca decidentii sa armonizeze obiectivele de a proteja planeta cu cele care vizeaza cresterea economica. Potrivit raportului, pentru a evita riscurile unor pierderi potential dezastroase, companiile trebuie sa se orienteze catre obiective de dezvoltare bazate pe stiinta.Pentru prima oara, perspectivele pentru urmatorii 10 ani concluzionate in Global Risks Report, TOP 5 riscuri in functie de probabilitate au toate legatura cu mediul.Fenomenelor meteo extreme care pot provoca daune majore proprietatilor, infrastructurii si pierderi de vieti.Dezastrele de mediu si degradarea provocate de om, inclusiv prin infractiuni impotriva mediului precum deversarile de petrol sau contaminarea radioactiva.Pierderile mari in ceea ce priveste biodiversitatea si colapsul ecosistemelor (terestru sau marin) cu consecinte ireversibile pentru mediu, avand ca rezultat epuizarea resurselor naturale.Dezastre naturale majore precum: cutremur, tsunami, eruptie vulcanica sau furtuna geomagnetica.Asadar, in conditiile in care partile implicate nu se vor adapta schimbarilor din prezent si tulburarilor geopolitice, pregatindu-se pentru viitor, nu va ramane timp pentru rezolvarea celor mai presante provocari economice, de mediu sau tehnologice."Peisajul politic este puternic polarizat, nivelul marii este in crestere iar incendiile produse de schimbarile climatice cresc in intensitate. Acesta este anul in care liderii globali trebuie sa lucreze cu toate sectoarele societatii pentru a repara si revigora sistemele de cooperare pe termen lung pentru a face fata riscurilor" afirma Borge Brende, Presedinte, World Economic Forum.Global Risks Report este parte a Global Risks Initiative , demers care aduce la aceesi masa toate partile implicate in dezvoltarea de solutii durabile integrate pentru cele mai importante provocari globale.Abordarea Systems-Level Thinking este necesara pentru a adresa riscurile geopolitice si de mediu precum si a altor amenintari care, cu o alta abordare, ar putea scapa din vedere. Raportul din acest an se concentreaza in mod explicit pe impactul generat de cresterea inechitatii, decalajelor din guvernanta tehnologiei si presiunea sub care se afla sistemele de sanatate., Chairman Marsh & McLennan Insights, afirma:Generatiile tinere percep starea planetei ca fiind mult mai ingrijoratoare. Global Risks Report evidentiaza modul in care sunt percepute riscurile de catre cei nascuti dupa anul 1980. Acestia au incadrat riscurile legate de mediu ca avand un impact mult mai mare decat ceilalti respondenti.Aproape 90% din categoria respondentilor amintiti considera ca "valurile de caldura extrema", "distrugerea ecosistemelor" si "sanatatea afectata de poluare" vor fi agravate in 2020; comparativ cu 77%, 76% si 67% pentru alte generatii. De asemenea, tanara generatie este de parere ca impactul provenit din riscurile de mediu va avea o probabilitate ridicata cu accentuarea efectelor catastrofale pana in 2030.Activitatea oamenilor a provocat deja pierderea a 83% dintre toate speciile de mamifere salbatice si jumatate dintre cele de plante care stau la baza sistemelor noastre de nutritie si de sanatate. Peter Giger, Group Chief Risk Officer, Zurich Insurance Group, avertizeaza cu privire la necesitatea urgenta de a accelera procesul de adaptare pentru a evita impactul ireversibil produs de schimbarile climatice si pentru a grabi eforturile de salvare a biodiversitatii planetei:"Ecosistemele diverse din punct de vedere biologic capteaza cantitati mari de carbon si ofera beneficii economice masive, care sunt estimate la 33 de miliarde de dolari pe an - echivalentul PIB al SUA si al Chinei. Este esential ca organizatiile si factorii de decizie sa accelereze tranzitia catre o economie bazata pe emisii reduse de carbon si pe modele durabile de business.Vedem deja companii distruse pentru ca nu au aliniat strategiile la schimbarile in politica si preferintele clientilor. Riscurile tranzitiei sunt reale si fiecare trebuie sa se implice pentru a le atenua. Nu este doar un imperativ economic, ci este pur si simplu abordarea potrivita", a precizat Giger.Global Risks Report 2020 este realizat cu sprijinul Global Risks Advisory Board al World Economic Forum in colaborare cu Marsh&McLennan Companies si Zurich Insurance Group. La realizarea publicatiei, au contribuit si consilierii din mediul academic, reprezentanti ai: Oxford Martin School (University of Oxford), National University of Singapore si Wharton Risk Management and Decision Processes Center (University of Pennsylvania).In cadrul studiului, participantii au fost rugati sa evalueze (1) probabilitatea aparitiei unui risc global pe parcursul urmatorilor 10 ani si (2)in situatia producerii riscului.procentajul respondentilor care considera ca unul dintre riscuri va creste in 2020: