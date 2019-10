Premiul Nobel pentru Economie 2019 a fost acordat pentru un proiect menit sa diminueze saracia globala

Anul trecut, Premiul Nobel pentru Economie a fost castigat de americanii William Nordhaus (Universitatea Yale, SUA) si Paul Romer (NYU Stern School of Business, New York, SUA) pentru ca "au proiectat metode de rezolvare a unora dintre cele mai fundamentale si mai presante probleme ale timpurilor noastre: cresterea sustenabila pe termen lung a economiei globale si bunastarea populatiei lumii".Fiecare premiu este insotit de un cec in valoare de 9 milioane coroane suedeze (908.000 de dolari americani).Potrivit traditiei, premiile Nobel vor fi inmanate ca in fiecare an in timpul unui banchet oficial ce va avea loc pe 10 decembrie, data la care se comemoreaza moartea lui Alfred Nobel.Premiul Nobel pentru Economie a fost instituit in anul 1968 de Banca Centrala a Suediei si a fost decernat pentru prima data in 1969. Premiul este finantat de Banca Centrala a Suediei, spre deosebire de celelalte premii, care sunt finantate de Fundatia Nobel.