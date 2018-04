Romania, alaturi de Rusia si Ucraina in topul mondial al transferurilor: Cati bani au trimis acasa romanii care lucreaza in strainatate, in 2017

Cresterea remitentelor s-a datorat aprecierii euro si a rublei fata de dolar, avansului economic solid si perspectivelor de angajare in tarile in care lucreaza cei care trimit bani in Europa si Asia Centrala, se arata in raport, transmit AFP si Bloomberg.Perspectivele pentru 2018 - 2019 sunt pozitive, dar cresterea nivelului remitentelor ar urma sa fie moderata, in urma stabilizarii cresterii PIB-ului in zona euro, Rusia si Kazahstan.Cursul de schimb rubla - dolar ramane un factor crucial, care influenteaza perspectiva, apreciaza BM.Anul trecut, cei 266 de milioane de migranti au trimis catre tarile emergente si in curs de dezvoltare o suma record: 466 de miliarde de dolari, dupa trei ani de declin, datorita accelerarii cresterii economiei globale, se arata in raport.Pentru acest an se previzioneaza tot o suma record: 485 de miliarde de dolari.Anul trecut, cele mai mari cresteri ale remitentelor s-au inregistrat in Europa si Asia Centrala (21%) si Africa sub-sahariana (11%)."Redresarea generala a remitentelor este mai buna decat ne-am asteptat. Ea este condusa de avansul mai solid din UE, Rusia si SUA, de pretul mai ridicat al titeiului si de aprecierea euro si a rublei", apreciaza BM.Tarile cu cele mai mari transferuri de bani in 2017 au fost India (69 miliarde de dolari), China (64 miliarde de dolari), Filipine (33 miliarde de dolari), Mexic (31 miliarde de dolari), Nigeria (22 miliarde de dolari) si Egipt (20 miliarde de dolari).Cele mai mari iesiri au fost din SUA (67 miliarde de dolari) si Arabia Saudita (38 miliarde de dolari).