Romanii nu mai cumpara cu acelasi avant ca in 2017. Se tem ca nu vor mai avea bani

"In primul trimestru din 2018, consumatorii romani au continuat sa manifeste o lipsa majora de optimism. Chiar daca indicatorii nu au inregistrat scaderi atat de abrupte ca in decembrie 2017, asteptarile privind castigurile si inclinatia catre cumparare au continuat sa scada. Doar asteptarile economice au inregistrat o usoara crestere, cu 2,7 puncte, ajungand la nivelul de 16,6 puncte. Asteptarile romanilor privind veniturile se situeaza pe o spirala descendenta. Valorile au scazut in continuare, cu o rata dintr-o singura cifra, atingand 4,1 puncte in luna martie - cu 2,6 puncte sub nivelul din decembrie 2017. In martie 2016, acest indicator s-a stabilizat la 33,7 puncte. Disponiblitatea de a cumpara a inregistrat o evolutie asemanatoare. In martie a scazut la -2,7 puncte, cu 2,5 puncte sub nivelul din decembrie 2017", releva studiul.Conform cercetarii, in primul trimestru al anului 2018, climatul de consum din Europa a ramas la un nivel relativ stabil. In luna martie, totusi, climatul de consum analizat de GfK in cele 28 de state membre a inregistrat un usor declin, ajungand la un nivel de 20,6 puncte. In decembrie 2017, a stagnat la nivelul de 21,1 puncte. GfK prognozeaza pentru anul 2018 o crestere a consumului casnic din Uniunea Europeana de la 1,5% la 2%, in termeni reali."Atitudinea consumatorilor europeni se dovedeste a fi mai putin optimista in primul trimestru al anului 2018, in comparatie cu finalul anului trecut. Tarile care au inregistrat cresteri puternice la finalul lui 2017 au pierdut acum puncte. In medie, in toate tarile UE, asteptarile economice au scazut in martie 2018 cu 15 puncte. Acest lucru inseamna ca sunt cu doua puncte sub nivelul din decembrie 2017. In Franta si Austria, in special, euforia pare sa se fi diminuat temporar, in urma incheierii alegerilor. Consumatorii din Cehia si Belgia au o perspectiva mult mai optimista asupra dezvoltarii economice a tarilor lor", mentioneaza sursa citata.Asteptarile privind veniturile au continuat sa creasca in medie in toata Europa - cu 1,3 puncte in primele trei luni, ajungand la nivelul de 16,3 puncte in luna martie. Consumatorii din Marea Britanie si Bulgaria au avut cele mai optimiste asteptari in privinta cresterii salariilor, de plus doua cifre pentru acest indicator. Scaderi clare au fost inregistrate in Franta si Spania.De asemenea, studiul arata ca inclinatia spre cumparare a scazut in medie in intreaga Uniune Europeana cu 1,3 puncte la inceputul anului si s-a stabilizat la nivelul de 19,7 puncte in luna martie. Acest indicator a crescut in special in Cehia (in contrast cu majoritatea celorlalte tari europene) si subliniaza atitudinea general pozitiva a consumatorilor din aceasta tara.