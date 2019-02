AmCham, apel la responsabilitate in planificarea bugetara pe 2019: Sunt ingrijoratoare majorarile substantiale ale cheltuielilor publice

"In contextul dezbaterilor pe marginea planificarii bugetului de stat pentru anul 2019, AmCham Romania reitereaza apelul pentru responsabilitate in planificarea bugetara si atrage atentia asupra vulnerabilitatilor si riscurilor prezentate de proiectul de buget. In viziunea noastra, o politica fiscal-bugetara dezirabila trebuie sa asigure predictibilitatea masurilor de politica fiscal-bugetara si sustenabilitatea pe termen mediu si lung a finantarii deficitului bugetar, pentru a evita dezechilibrele macroeconomice care pot fi generate de masurile de corectie a deficitului bugetar", se mentioneaza in comunicat.Potrivit AmCham, o evolutie necesara in exercitiul de planificare bugetara este cresterea alocarilor pentru investitiile publice si prioritizarea obiectivelor de investitii publice semnificative, prin planificarea multianuala a bugetului public consolidat, corelate cu alocarea resurselor bugetare care sa incurajeze activitatile economice cu valoare adaugata ridicata pentru a intari pozitia economiei romanesti in cadrul lantului global al valorii adaugate."Pe termen mediu si lung, dezvoltarea economica se poate realiza numai in conditiile unui sistem financiar sanatos si robust. Pentru asigurarea veniturilor bugetare, analiza AmCham Romania subliniaza recomandari pe care mediul de afaceri le aduce in mod repetat in atentia autoritatilor, respectiv modernizarea infrastructurii de colectare si eforturi sustinute pentru cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene", se mai arata in comunicat.Analiza AmCham Romania semnaleaza, de asemenea, mentinerea unor vulnerabilitati structurale majore confirmate si in executia bugetului public consolidat in anul 2018, legate de evolutia cheltuielilor publice, care au depasit cu mult tintele stabilite la inceputul anului si au atras masuri corective, precum finantarea necesarului suplimentar de cheltuieli curente prin venituri cu caracter exceptional si temporar sau introducerea de noi taxe.Referitor la planul de buget aferent anului 2019, in opinia membrilor AmCham, sunt ingrijoratoare majorarile substantiale ale cheltuielilor publice, cu un avans de 14% fata de anul 2018, si cele ale cheltuielilor de personal, al caror salt cu 18,9% le va plasa la un maximum istoric de 10% din PIB."Consideram ca obiectivele privind cresterea veniturilor publice si nivelul deficitului bugetar sunt foarte ambitioase, avand la baza ipoteze optimiste cu privire la performanta economiei (crestere a PIB real de 5,5%), in ciuda prognozelor in scadere avansate de institutiile financiare internationale pentru Romania, toate acestea pe fondul tendintei de incetinire a cresterii economice si la nivel global. In acest context, riscurile sunt ca tintele de venituri publice stabilite in planul de buget sa nu fie realizate, iar aceasta sa se concretizeze in presiuni de crestere a deficitului bugetar. In conditiile de materializare a unui astfel de scenariu negativ, pentru a mentine deficitul bugetar la un nivel sub 3% din PIB in 2019, Guvernul ar putea sa reduca din nou investitiile publice atat de necesare pentru finantarea proiectelor de infrastructura sau a altor domenii strategice pentru recuperarea decalajelor pe care Romania le inregistreaza comparativ cu media UE sau cu tarile din regiune", afirma acestia.Astfel, conform analizei, chiar daca la prima vedere atingerea tintei de deficit bugetar poate fi considerata un aspect pozitiv, modul in care acest obiectiv fost atins si tendintele de evolutie a cheltuielilor si veniturilor publice evidentiaza vulnerabilitati structurale majore la nivelul bugetului public. In plus, in ciuda noilor taxe introduse la sfarsitul anului 2018, AmCham vede in continuare sanse ca deficitul bugetar sa depaseasca 3% din PIB in perioada urmatoare, daca nu sunt adoptate noi masuri corective.Analiza mai subliniaza ca in anul 2018, cheltuielile cu salariile din sectorul public, cele cu pensiile si cele cu bunurile si serviciile au depasit cu mult tintele stabilite la inceputul anului. Astfel, nivelul cumulat al acestor trei categorii de cheltuieli publice curente a fost cu 5,8% mai mare decat se planificase la inceputul anului 2018."Finantarea necesarului suplimentar de cheltuieli curente si incadrarea in tinta de deficit s-a realizat in mare parte prin venituri cu caracter exceptional si temporar: varsaminte speciale de dividende realizate de companiile cu capital majoritar de stat si inregistrarea unor intrari de venituri de la Uniunea Europeana in contul unor programe de investitii efectuate in anii anteriori. Consideram ca finantarea unor cheltuieli publice de natura permanenta prin venituri publice cu caracter exceptional si temporar reprezinta o vulnerabilitate majora a bugetului public. De altfel, nevoia de a acoperi cheltuieli curente cu caracter permanent si a limita majorarea deficitului bugetar este un motiv principal pentru introducerea de noi taxe in anul 2019 (taxa pe activele financiare ale bancilor, taxa pe cifra de afaceri a companiilor din energie, din telecomunicatii si din industria jocurilor de noroc", se precizeaza in analiza.Aceasta mai semnaleaza ca cheltuielile publice cu investitiile si cheltuielile aferente programelor si obiectivelor finantate cu fonduri primite de la Uniunea Europeana s-au majorat considerabil in 2018, ceea ce este un aspect pozitiv. Totusi, cresterile au fost cu mult inferioare celor planificate la inceputul anului si s-au realizat de la o baza redusa. Astfel, cheltuielile totale cu investitiile au fost cu 11% sub tinta stabilita la inceputul anului, iar cheltuielile aferente programelor finantate cu fonduri UE au fost cu 22% sub tinta stabilita la inceputul anului.Pe de alta parte, analiza AmCham arata ca, pentru anul 2019, sunt planificate din nou majorari substantiale ale cheltuielilor publice, respectiv cu 14% fata de 2018. Un salt spectaculos (18,9%) va fi inregistrat din nou de cheltuielile de personal, ceea ce va plasa ponderea lor in PIB la un maxim istoric (10%) . Si cheltuielile cu investitiile publice ar trebui sa se majoreze considerabil in 2019 (cu 38% fata de 2018), in ceea mai mare parte pe fondul imbunatatirii absorbtiei de fonduri europene."Cresterea rapida a cheltuielilor publice ar trebui insa sa fie integral finantata de catre avansul extrem de rapid al veniturilor publice (15,7%) pe fondul unei performante economice bune (crestere economica de 5,5% conform estimarilor oficiale) si a imbunatatirii colectarii veniturilor bugetare. Astfel, valoarea deficitului bugetului public din 2018 s-ar reduce comparativ cu 2017 in termeni absoluti (la 26,1 miliarde lei de la 27,3 miliarde lei), dar si ca pondere in PIB (la 2,6% din PIB de la 2,9% din PIB) . In opinia noastra, cresterea rapida a cheltuielilor publice planificate pentru anul 2019 accentueaza ingrijorarile privind sustenabilitatea nivelului acestora. Consideram ca obiectivele privind cresterea veniturilor publice si nivelul deficitului bugetar sunt foarte ambitioase, avand la baza ipoteze optimiste cu privire la performanta economiei (crestere a PIB real de 5,5%) si de imbunatatire a gradului de colectare a veniturilor fiscale. Ingrijorarile cu privire la incetinirea cresterii economice la nivel global s-au accentuat in ultima perioada, iar prognozele de crestere economica ale tarilor din Zona euro, principalul partener comercial al Romaniei, au fost revizuite in jos. In plus, introducerea intempestiva de noi taxe la sfarsitul anului 2018 si incertitudinile cu privire la parametrii politicii fiscal-bugetare pe termen mediu au un impact negativ asupra deciziilor de investitii ale companiilor", mai arata membrii AmCham.Potrivit acestora, in acest context, riscurile sunt ca tintele de venituri publice stabilite in planul de buget sa nu fie realizate, iar aceasta sa se concretizeze in presiuni de crestere a deficitului bugetar. In conditiile de materializare a unui astfel de scenariu negativ, pentru a mentine deficitul bugetar la un nivel sub 3% din PIB in 2019, Guvernul ar putea fi obligat sa reduca din nou investitiile si/sau sa introduca noi taxe. In lipsa unor astfel de masuri corective, deficitul bugetar ar putea depasi nivelul de 3% din PIB, ceea ce va determina initierea procedurii de deficit excesiv si cresterea aversiunii la risc a investitorilor fata de Romania (materializata intr-o crestere a primei de risc si a costurilor de finantare din economie) . Nerealizarea tintei de venituri bugetare va reduce si posibilitatile de cofinantare pentru programele finantate cu fonduri europene, limitand investitiile din astfel de fonduri si avansul economic.De asemenea, analiza mai mentioneaza ca politica fiscala ramane pro-ciclica in anul 2019, data fiind dimensiunea ridicata a deficitului bugetar in contextul unei cresteri economice rapide. O astfel de politica reduce considerabil spatiul autoritatilor de a sprijini economia prin masuri de relaxare fiscala atunci cand aceasta intra in recesiune. Dimpotriva, necesitatea de a reduce deficitul bugetar pe fondul constrangerilor de finantare va adanci recesiunea economica, mai spun reprezentantii AmCham.Conform organizatiei, Strategia fiscal-bugetara pe termen mediu (2019-2021) ridica numeroase semne de intrebare pentru investitori cu privire la consistenta si potentialul de realizare a proiectiilor prezentate in cadrul acesteia, inclusiv prin faptul ca nu iau in calcul cresterile implicate de noua lege a pensiilor in aceasta perioada.Astfel, dupa cresterea foarte rapida in anul 2019 (15,7%), traiectoria veniturilor publice implica majorari modeste in anii 2020 - 2021 (respectiv de 3,6% in 2020 si 6,2% in 2021) . Aceasta traiectorie a veniturilor publice survine in contextul mentinerii unui ritm ridicat al cresterii economice (5,7% in 2019 si 5% in 2020) . Dupa saltul inregistrat in anul 2019, ponderea in PIB a veniturilor publice este prognozata sa scada din nou in anii 2020-2021."La sfarsitul anului 2018, Parlamentul Romaniei a adoptat o noua Lege a pensiilor din sistemul public (in prezent legea este in curs de evaluare la Curtea Constitutionala) . Legea prevede o crestere substantiala a punctului de pensie in perioada 2019-2021 (cu aproximativ 70%), iar nota de fundamentare aferenta acestei legi evidentiaza o crestere ampla a cheltuielilor de asistenta sociala in perioada 2019-2022 (cu 82 miliarde de lei sau aproximativ 7,3% din PIB) . Varianta publicata a strategiei fiscal-bugetara pentru perioada 2019-2021 nu ia in calcul cresterile implicate de noua Lege a pensiilor in aceasta perioada. Date fiind aspectele mentionate anterior, utilitatea documentului de planificare fiscal-bugetara pe termen mediu in fundamentarea deciziilor de investitii ale companiilor si de consum ale populatiei este pusa sub semnul intrebarii", arata analiza.AmCham Romania considera ca politica fiscal-bugetara dezirabila ar trebui in primul rand sa sustina dezvoltarea potentialului de crestere economica pe termen mediu si lung, iar aceasta se poate face primordial prin stimularea investitiilor."AmCham Romania va continua sa urmareasca dezbaterile pe marginea bugetului de stat pentru anul 2019 si sa promoveze recomandarile privind principiile care trebuie sa stea la baza unei planificari bugetare sanatoase si a unei executii sustenabile pe termen mediu si lung", se mai spune in comunicat.Camera de Comert Americana in Romania (AmCham Romania) este de 25 de ani printre cele mai reprezentative asociatii ale comunitatii de afaceri din Romania, fiind recunoscuta drept un promotor al dialogului public-privat pe teme ce privesc mediul de afaceri, politicile publice cu impact asupra economiei, competitivitatea Romaniei sau dinamica relatiilor comerciale intre SUA si Romania.In prezent, cele peste 430 de companii americane, multinationale si romanesti membre ale comunitatii AmCham Romania, fac posibila implicarea AmCham in promovarea prioritatilor economice pentru multe domenii de activitate, prin grupuri de lucru specializate, precum: guvernanta corporatista, concurenta si ajutor de stat, educatie, energie, fiscalitate, fonduri europene, achizitii publice si Parteneriat Public-Privat, IT, infrastructura, mediu, piata muncii, piata de capital, macroeconomie, real-estate si turism.