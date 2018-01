Analisti: Bugetul de stat e cel mai mare risc pe care si-l asuma Romania, in 2018

"Avand in vedere nevoia de finantare crescuta a Guvernului si politica fiscala pro-ciclica desfasurata intr-o perioada de expansiune economica, creste riscul ca masurile de austeritate care vor aparea in viitor sa fie implementate, atunci cand apar socuri semnificative externe sau interne.In plus, politicile gresite care alimenteaza consumul in loc de investitii, precum si esecul de imbunatatire al calitatii in cazul infrastructurii, al educatiei si al sanatatii, se vor transforma intr-un obstacol in calea potentialului de crestere al tarii", se arata intr-o analiza realizata de OTP Asset Management.Analistii se asteapta ca economia sa creasca intr-un ritm incetinit in urmatorii ani."Combustibilul fiscal pare sa se termine. Acest lucru se reflecta si in mai multe actiuni ale Guvernului care vizeaza cresterea veniturilor", se mai arata in document.Produsul intern brut al Romaniei a inregistrat in trimestrul al treilea din 2017 o crestere de 8,8% pe seria bruta si 8,6% pe seria ajustata sezonier, raportat la perioada similara din 2016, iar la noua luni avansul economic a fost de 7%, pe seria bruta si 6,9% pe seria ajustata sezonier, potrivit celor mai recente date ale Institutului National de Statistica.Comparativ cu trimestrul II din 2017, PIB a fost, in termeni reali, mai mare cu 2,6%, in trimestrul III 2017.Potrivit unui comunicat INS remis in luna decembrie a anului trecut, cheltuielile gospodariilor au avut cea mai mare contributie la cresterea economica din primele noua luni, respectiv de 6,1%, in conditiile in care consumul final s-a majorat cu 9,7%.Proiectul bugetului de stat pentru 2018 este construit pe o crestere economica de 5,5%, un curs mediu de 4,55 de lei pe euro si un castig mediu salarial lunar de 2.614 lei. Deficitul bugetar cash este estimat la 2,97% din PIB, in timp ce deficitul ESA este 2,96% din PIB.