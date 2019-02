Autoritatile sustin ca riscurile care pot afecta cresterea economica din Romania sunt, in principal, externe

"Riscurile care pot afecta economia reala si implicit obiectivul de crestere economica sunt in principal de natura externa. Economia romaneasca, ca parte a economiei europene, depinde de contextul economic international si, in special, de cresterea economica din principalele tari partenere din punct de vedere comercial. Un prim risc pe termen mediu il reprezinta conditiile in care se realizeaza iesirea Marii Britanii din UE. Prevederile proiectului de acord arata ca, din punct de vedere al schimbarilor comerciale, nu exista factori adversi, cel putin pana in anul 2022. Estimarile Comisiei Europene si ale Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza indica un impact moderat al Brexit, apreciat pana la maxim 0,2% din PIB pe ansamblul UE si mai redus in cazul Romaniei, care s-ar putea dovedi in final chiar mai mic. Mai mult, protejarea drepturilor lucratorilor romani din Marea Britanie, conform proiectului de acord, va avea un efect pozitiv asupra contului curent al balantei de plati", se precizeaza in document.Potrivit sursei citate, o posibila supraincalzire a economiei americane ar putea declansa o inasprire mai rapida a politicii monetare cu impact negativ asupra pietelor emergente."Pentru anii 2019 si 2020, se asteapta o crestere robusta a economiei globale, in usoara incetinire fata de anii 2017 si 2018, respectiv de 3,7% in fiecare an conform WEO publicat de FMI in octombrie 2018 si de 3,5% anual in cazul Prognozei de toamna a Comisiei Europene. Totusi, riscurile negative la adresa contextului mondial sunt in crestere in conditiile unei incertitudini ridicate cu privire la politicile economice si comerciale ale Statelor Unite. O posibila supraincalzire a economiei americane ar putea declansa o inasprire mai rapida a politicii monetare cu impact negativ asupra pietelor emergente, determinata de migrarea fluxurilor de capital din aceste zone catre SUA, atrase de dobanzile mai mari. Avand in vedere caracterul deschis al economiei UE, aceasta ar fi, de asemenea, afectata. Deteriorarea contului curent al Statelor Unite ar putea escalada disputele comerciale, acest lucru afectand, in principal, China. La nivel mondial, de asemenea, ar putea avea loc o amplificare a incertitudinii, cu efect asupra increderii investitorilor, investitiilor si cresterii economice", se arata in Raport.MFP mentioneaza, totodata, ca pe plan intern "riscurile sunt in general pozitive", iar tensiunile internationale ar putea conduce la o depreciere a cursului de schimb si implicit, la rate ale inflatiei peste nivelul prognozat."Pe plan intern, riscurile sunt in general pozitive. De asemenea, redresarea cererii pe piata imobiliara, pe segmentul locuintelor, ar putea antrena o relansare a activitatii in constructii. Riscurile interne asociate evolutiei inflatiei sunt date de aparitia unor conditii meteorologice nefavorabile cu efect asupra preturilor produselor agroalimentare, in contextul in care prognoza are in vedere ani agricoli normali, si de consecintele pestei porcine africane. Totodata, evenimentele internationale, care amplifica tensiunile geopolitice, ar putea conduce la o depreciere a cursului de schimb. Aceste riscuri pot conduce la rate ale inflatiei peste nivelul prognozat", se arata in document.Bugetul de stat pentru anul acesta este construit pe un Produs Intern Brut de 1.022 miliarde de lei, reprezentand o crestere de 5,5% fata de 2018, o inflatie medie anuala de 2,8% si un deficit bugetar estimat la la 2,55% din PIB (cash) si 2,57% din PIB (ESA), potrivit datelor publicate, joi, de MFP.Veniturile bugetului general consolidat proiectate pentru 2019 sunt estimate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB. Potrivit estimarilor autoritatilor, cele mai mari venituri sunt prevazute la contributiile de asigurari sociale - 11,5%, TVA - 6,8 %, accize - 3%, impozit pe salarii si pe venit - 2,3% din PIB.Cheltuielile bugetului general consolidat pentru anul 2019 sunt estimate la 367,5 miliarde lei, ceea ce reprezinta 35,9% din PIB. Cele mai mari ponderi in PIB le au cheltuielile cu asistenta sociala - estimate la 109,8 miliarde lei, respectiv 10,7% din PIB (se mentin la aceeasi pondere ca si in anul 2018) si cheltuielile de personal - in suma de 102,5 miliarde lei (10% din PIB) .