Badin (Deloitte): Lipsa de venituri la buget pare ca reprezinta principala cauza pentru emiterea Ordonantei 114

"Mi-am adus aminte de o zicala a unui parinte al manipularii si as spune chiar un maestru, Joseph Goebbels, care spunea ca o minciuna repetata de un numar suficient de ori ajunge sa devina adevar. Se pare ca noi am ajuns in perioada in care trebuie sa repetam adevarul de un numar suficient de ori, astfel incat acesta sa ramana adevar. Romania nu este formata numai din guvernanti sau numai din angajati, ci este formata din absolut toti cei care traiesc in aceasta tara, inclusiv companiile care reprezinta o componenta importanta a economiei nationale.Pana la urma, companiile reprezinta locul principal de unde oamenii isi obtin veniturile ca sa traiasca. Ordonanta 114 are deja efecte negative asupra economiei si afecteaza, in mod substantial, multe industrii. Am vrut sa intelegem, in primul rand, de ce a fost data aceasta Ordonanta?Acum, la mai bine de o luna, cand vedem ca bugetul nu a fost publicat, se pare ca o componenta principala a cauzelor pentru care a fost emis acest document o reprezinta, eventual, lipsa de venituri la buget.Dupa mai multi ani in care unele dintre taxe au fost scazute, iar cheltuielile guvernamentale au crescut destul de mult, fiscalitatea ca principala sursa a bugetului de stat se pare ca nu mai poate sustine in momentul acesta bugetul Romaniei si, probabil, ca aceasta este una dintre cauze, daca nu cauza principala a acestei Ordonante", a spus Badin.Reprezentantul Deloitte a adaugat ca formularea "taxa pe lacomie", mentionata initial in OUG 114, poate avea ca scop "identificarea unui dusman de clasa, care este reprezentat de companii"."Nu stim daca sunt si alte cauze. Trebuie sa recunosc ca, cel putin pentru mine, a fost foarte ciudat sa apara intr-un text de lege formularea "Taxa pe lacomie". Nu stiu daca o astfel de Ordonanta nu a fost gandita si ca un inceput al unei campanii electorale.Sper ca nu ne vom duce catre o astfel de directie, dar o polarizare a societatii pare sa aiba loc prin identificarea a unui dusman de clasa, care este reprezentat de companii.Nu cred ca trebuie sa ne ducem in aceasta directie si sper ca nu a fost aceasta una dintre intentiile de modificare a legii. Formularea in sine, insa, da de gandit.O intrebare pe care mi-am pus-o de foarte multi ani si o repet de fiecare data este aceea cu privire la cine da legile in Romania?In fiscalitate, din pacate, de la Revolutie incoace, nu avem foarte multe cazuri cand legea fiscala a fost adoptata de catre Parlament. De fiecare data Guvernul este cel care emite legi in aceasta zona extrem de importanta in ceea ce priveste legislatia. In ultima vreme se vorbeste foarte mult de ce zice Constitutia, Curtea Constitutionala a devenit destul de activa in ultima vreme... Cred ca in Romania, pentru ca domeniul acesta al fiscalitatii sa fie mai stabil si mai predictibil, este mai important sa aiba loc niste dezbateri in Parlament cu privire la niste schimbari foarte importante ale legislatiei", a subliniat Dan Badin.Acesta a precizat, totodata, ca emiterea Ordonantei respective s-a facut ocolind prevederile referitoare la transparenta in conditiile in care actul normativ a fost anuntat cu numai doua zile inainte de a fi publicat."Mai mult, nu se respecta nici acel principiu din Codul Fiscal ca Legea fiscala trebuie sa fie modificata cu cel putin 6 luni inainte. Nu este acesta primul Guvern care incalca aceste principiu, dar din pacate aceasta se pare ca este exceptia, si nu regula pe care doreste sa o instituie legea.Pana la urma, ideea de baza este aceea ca o lege ar trebui sa fie, in principiu, dezbatuta, cunoscuta, sa existe in plus si un studiu de impact. O astfel de lege importanta se pare ca nu a avut absolut deloc un studiu de impact care sa arate cum va fi afectata economia.Impactul acestei Ordonante a fost rapid si puternic: Bursa a fost impactata chiar inainte de intrarea in vigoare a legii, apoi companii care decid sa isi regandeasca investitiile, investitori care se gandesc daca sa mai vina sau nu in Romania, impact asupra cursului de schimb", a afirmat sursa citata.In ceea ce priveste urmarile actului normativ emis de catre Guvern in luna decembrie 2018, Badin a mentionat slabirea increderii din partea agentilor economici intr-o stabilitate si predictibilitate a mediului de afaceri din Romania."Increderea, pana la urma, a agentilor economici in stabilitate si predictibilitate pentru mediul acesta pare sa slabeasca. Asta in contextul in care, de multa vreme, se vorbeste de faptul ca perioada de dupa criza este una dintre cele mai lungi dupa cele de-al Doilea Razboi Mondial. S-ar putea sa urmeze o zona de depresie sau poate chiar o criza economica in urmatoarea perioada.Sper ca astfel de masuri sa nu faca eventual Romania mult mai nepregatita pentru a raspunde in cazul unor scaderi economice. Momentan, nu stie nimeni care este nevoia de finantare a statului", a punctat specialistul Deloitte Romania.Ordonanta de Urgenta 114/29 decembrie 2018 instituie taxe noi pe cifra de afaceri pentru sectorul energetic si telecom, precum si taxe pe activele din sistemul bancar.In energie, companiile vor plati o contributie de 2% din cifra de afaceri iar in telecom aceasta contributie este de 3%. Totodata, pretul gazelor si al energiei electrice va fi plafonat la 68 lei/MWh in perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, iar ANRE va elabora in ianuarie o metodologie in acest sens.Pe de alta parte, Guvernul a decis impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2%.In ceea ce priveste taxa auto, autoritatile au prevazut ca pana la 30 iunie 2019 va fi returnata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante si timbrul de mediu.Pentru sectorul bugetar, actul normativ prevede majorarea salariilor cu 25% din diferenta dintre ce primesc acum si ce este prevazut in Legea salarizarii pentru anul 2022.In sectorul contructiilor, actul normativ prevede scaderea cu 3,75% a contributiei de asigurari sociale pentru angajatii din sector pana in 2028. Totodata, pe parcursul anului viitor, salariul minim brut in sector creste la 3.000 de lei.Ordonanta aduce modificari si in ceea ce priveste fondurile de pensii administrate privat. Astfel, un participant poate opta pentru trecerea la sistemul public de pensii dupa minim 5 ani de participare la un fond. Pe de alta parte, comisionul de administrare a fost redus la 1% de la 2,5%.Ordonanta 114/2018 prevede infiintarea unui Fond de Dezvoltare si Investitii care va finanta proiecte din domenii precum educatie, apa si canalizare, retele de energie electrica si de gaze, drumuri, constructii de baze sportive etc. Fondul va fi gestionat de Comisia Nationala de Strategie si prognoza si va fi finantat prin imprumuturi de la Trezorerie, acordate pe 20 de ani, in limita a 10 miliarde de euro.De asemenea, se infiinteaza un Fond pentru dezvoltarea statiunilor balneare.Ordonanta prevede si sustinerea financiara a investitiilor private, in limita a 500.000 de euro, in constructia, infiintarea sau amenajarea de gradinite olimpice cu profil sportiv, in cadrul programului gROwth "Investim in copii, investim in viitor".