Bugetul pe 2019 prevede credite pentru finantarea actiunilor cu Presedintia Consiliului UE pentru 34 de institutii

Proiectul publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice prevede in acest sens o suma de 20,653 milioane lei pentru Camera Deputatilor, de 288.000 lei pentru Curtea de Conturi, 281.000 lei pentru Consiliul Concurentei, 22,358 milioane lei pentru Secretariatul General al Guvernului, 2,05 milioane lei pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, 1,217 milioane lei - Ministerul Finantelor Publice, 2,233 milioane lei - bugetul Ministerului Justitiei, 20,535 milioane lei - Ministerul Afacerilor Interne, 1,493 milioane lei - Ministerul Apararii Nationale, 3,254 milioane lei - Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, 3,743 milioane lei in bugetul Ministerului Tineretului si Sportului.De asemenea, in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este prevazuta pentru finantarea actiunilor cu Presedintia Consiliului suma de 4,165 milioane lei, in bugetul Ministerului Mediului - 5,406 milioane lei, in cel al Ministerului Transporturilor - 2,471 milioane lei, al Ministerului Educatiei Nationale - 2,146 milioane lei, al Ministerului Sanatatii - 1,098 milioane lei, al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale - 6,488 milioane lei, Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale - 3,507 milioane lei, al Serviciului de Protectie si Paza - 9,85 milioane lei, Serviciului de Telecomunicatii Speciale - 3,571 milioane lei, Ministerului Energiei - 1,251 milioane lei, bugetul Ministerului Economiei - 1,598 milioane lei, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - 821.000 lei, bugetul Societatii Romane de Televiziune - 7,927 milioane lei, al Consiliului Superior al Magistraturii - 194.000 lei, Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor - 50.000, al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal - 15.000 lei si in bugetul Ministerului Fondurilor Europene - 1,856 milioane lei.Proiectul de buget mai prevede o suma de 7,376 milioane lei pentru Ministerul Turismului, de 451.000 pentru Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, 3,472 milioane lei pentru Ministerul Cercetarii si Inovarii, 1,308 milioane pentru Ministerul Apelor si Padurilor si 67.000 lei pentru Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni.