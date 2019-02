Bugetul pe 2019 prevede un excedent de peste 1,7 miliarde lei la sistemul public de pensii

Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se stabileste la venituri in suma de 181,435 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 130,919 milioane lei, atat la credite de angajament, cat si la credite bugetare, cu un excedent de 50,516 milioane lei.Bugetul asigurarilor pentru somaj, aferent sistemului asigurarilor pentru somaj, se stabileste la venituri in suma de 1,35 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 1,683 miliarde lei credite de angajament si in suma de 1,130 miliarde lei credite bugetare, cu un excedent de 220,335 milioane lei.Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, se stabileste la venituri de 905,299 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 18,263 milioane lei, atat la credite de angajament, cat si la credite bugetare, cu un excedent de 887,036 milioane lei.Conform MFP, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 este de 5.163 lei.Proiectul mai prevede un cuantum al ajutorului de deces de 5.163 lei in cazul asiguratului sau pensionarului si la 2.582 lei in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.