Camera de Comert Americana avertizeaza: Investitiile publice in Romania au fost la cel mai redus nivel din ultimii 12 ani

Mentinerea deficitului bugetar in limitele tintite s-a realizat in detrimentul investitiilor publice.

"Cel mai relevant indicator de performanta economica trebuie sa fie gradul de realizare a investitiilor, pentru a transforma cresterea economica in bunastare, infrastructura moderna, administratie performanta si servicii publice de calitate pentru toti.Procentul de realizare a acestora a fost doar de 67,7% din programul stabilit la inceputul anului 2017.", se arata in documentul remis, luni, AGERPRES.Potrivit acestuia, pentru a sustine cresterea cu mult peste nivelul programat a cheltuielilor curente cu salariile din sectorul public si cu pensiile, au fost sacrificate investitiile planificate a fi realizate din bugetul national, gradul de realizare fiind de doar de 77,5% comparativ cu programul stabilit la inceputul lui 2017."Absorbtia fondurilor europene si investitiile planificate a fi finantate din aceste resurse au fost substantial sub tintele stabilite", mentioneaza sursa citata.AmCham Romania considera ca realizarea planului de investitii este prioritara pentru executia bugetului de stat pentru 2018 si poate fi sprijinita printre altele prin cresterea investitiilor publice, necesare pentru a imbunatati potentialul de crestere economica, pentru a recupera decalajele in ce priveste calitatea infrastructurii si pentru a respecta tintele asumate de Romania in contextul agendei europene.De asemenea, mentioneaza si renuntarea la politica pro-ciclica, intrucatMai mult, spune AmCham Romania,Camera de Comert sustine ca realizarea planului de investitii poate fi sprijinita si prin eforturi consistente pentru cresterea substantiala a gradului de absorbtie a fondurilor europene pentru a sustine finantarea necesara respectarii tintei de investitii pentru anul 2018.Un al punct il reprezinta stabilitatea politicii fiscale pentru a asigura predictibilitate si a incuraja investitiile din partea sectorului privat.De asemenea, investitiile publice finantate din bugetul national ar putea fi din nou reduse in cazul materializarii acestor riscuri", informeaza AmCham Romania.Camera mai mentioneaza stimularea cresterii productivitatii si ponderii activitatilor economice cu valoare adaugata mare, inclusiv prin folosirea politicilor fiscale pentru a contribui la retentia capitalului uman, in special a profesionistilor necesari pentru consolidarea sectoarelor economice cu valoare adaugata ridicat, evitarea majorarii primei de risc si a costurilor de finantare in economie, prioritizarea investitiilor publice in functie de impactul in economie si asigurarea transparentei si predictibilitatii obiectivelor de investitii publice semnificative, prin planificarea multianuala a bugetului public consolidat pentru a conferi incredere in mediul investitional.