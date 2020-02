CE: Deficitul guvernamental al Romaniei va ajunge la 6,1% din PIB in 2021

De asemenea, ratingurile Romaniei sunt la limita inferioara a categoriei "investment grade" (recomandat pentru investitii), cu un rating "BBB minus" sau echivalent al datoriei suverane din partea celor trei mari agentii de evaluare financiara, evaluarile fiind mult mai sensibile la viitoarea directie a politicii fiscale, avertizeaza CE.Valoarea indicatorului de detectare timpurie a stresului fiscal ("SO"), care evalueaza riscul intr-un an, este sub nivelul critic.Totusi, esecul adoptarii unor masuri fiscale corective, compensand si/sau modificand majorarile semnificative programate ale pensiilor, constituie un risc negativ major la adresa ratingurilor Romaniei.De fapt, in 10 decembrie 2019, S&P a inrautatit perspectiva ratingului Romaniei de la stabila la negativa exact din aceste motive, subliniaza Executivul comunitar.Datoria publica a Romaniei ar urma sa creasca semnificativ, iar decalajul sustenabilitatii bugetare pe termen mediu ar urma sa se extinda, ducand la riscuri ridicate la adresa sustenabilitatii datoriei pe termen mediu. Pana in 2030, datoria ar urma sa depaseasca 90% din PIB.Deficitul fiscal ridicat si majorarea costurilor din cauza imbatranirii populatiei cauzeaza riscuri ridicate la adresa sustenabilitatii bugetare pe termen lung, avertizeaza Comisia Europeana.Comisia Europeana (CE) a publicat miercuri cele 27 de rapoarte de tara din analiza "Semestrul european - pachetul de iarna: evaluarea progreselor inregistrate de statele membre in ceea ce priveste indeplinirea prioritatilor economice si sociale".