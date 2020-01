Citu, despre finantarea alegerilor anticipate: Avem fond de rezerva de un miliard de lei

"In buget avem fond de rezerva un miliard de lei tocmai pentru doua scrutinuri, pentru alegerile locale si pentru cele parlamentare. Banii sunt acolo pentru alegeri", a precizat Citu la Palatul Parlamentului.Cat despre eliminarea pensiilor speciale, cu exceptia celor ale magistratilor si militarilor, el a spus ca nu este suficienta pentru finantarea dublarii alocatiilor pentru copii."Nu este, este un impact sub un miliard de lei, nu ajunge. Sunt alte surse in buget, dar le vom discuta atunci. Asta facem acum, cautam surse pentru implementarea legii cu dublarea alocatiilor", a sustinut Citu.Despre posibilitatea continuarii Programului "Prima Casa", el a mentionat ca nu stie daca va mai fie nevoie de el, iar o masura pentru continuarea sau nu a programului o va lua cat de curand."Sunt doua lucruri. Deja plafoanele pentru 2020 sunt acolo, ne uitam la el daca face beneficii in societate asa cum este el structurat astazi, este un program care a aparut cand economia avea nevoie de sustinere, astazi economia nu este in criza, deci nu stim daca mai e nevoie in aceasta forma. Chiar daca plafoanele la garantie au scazut, creditele au crescut in continuare, se vede o tranzitie catre alte tipuri de credite, se pare ca acest program nu este cel care sustine singur aceasta piata. Vom lua o masura cu acest program cat de curand", a mai spus Citu.