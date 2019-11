Citu: Executia bugetara de pana acum este ingrijoratoare, iar la 10 luni vom avea crestere pe deficit

"Executia bugetara de pana acum este ingrijoratoare. La zece luni vom avea tot crestere pe deficit. Situatia confirma cele mai mari temeri ale noastre referitoare la situatia bugetara. Toate datele le voi prezenta saptamana viitoare intr-o conferinta de presa. De asemenea, va anunt ca am semnat amanarea concursului pentru ANAF, pana in martie anul viitor", a spus Citu.Bugetul general consolidat a incheiat primele noua luni din acest an cu un deficit in crestere la 2,6% din Produsul intern brut, respectiv 26,97 miliarde de lei, cifra care reprezinta o majorare de 60% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate recent de Ministerul Finantelor Publice.In intervalul ianuarie - septembrie 2018, bugetul consolidat a consemnat un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din PIB.