Citu: Plata pe cazul Micula ne-a dat peste cap

El a precizat ca incearca sa identifice o alta solutie, pentru a nu se mai face rectificarea bugetara."Acum incerc sa gasesc o alta solutie (in locul unei a treia rectificari bugetare - n. r.). Daca s-ar putea sa gasesc o solutie de extindere a termenului de suplimentare a fondurilor la Fondul de Rezerva, mergem pe aceasta varianta. Incerc pe cat posibil sa evit o a treia rectificare bugetara, vom avea o decizie astazi. Daca nu gasim o alta solutie, exista posibilitatea sa avem o a treia rectificare bugetara in acest an, pentru ca sunt cheltuieli de functionare pentru primarii. Sunt intr-o situatie disperata si, atunci, s-ar putea sa fim nevoiti sa o facem. Am avut aceasta plata pentru cazul Micula, care a venit dintr-o data. Nu am avut ce face, a trebuit sa platim acesti bani si a dat peste cap tot ce aveam planificat", a explicat Citu.Ministrul de Finante a adaugat ca in sedinta de Guvern programata pentru vineri dupa-amiaza se va realiza o prima citire a ordonantei cu modificarile aduse Ordonantei 114, iar cea mai importanta taxa care va disparea va fi taxa bancara."Taxa bancara este cea care dispare din Ordonanta 114 - trebuie modificata si Ordonanta 114 si Ordonanta, parca, 14 din 2019 - si taxa suplimentara din sistemul de telecomunicatii. Nivelul amenzii ramane constant, nu se schimba cu punctul de pensie. Taxa bancara se plateste pentru anul 2019 si se elimina din anul viitor", a precizat el.De asemenea, seful de la Finante a mentionat ca vor fi eliminate si cerintele de capital pentru administratorii pensiilor private."Corectam acea cerinta de capital suplimentar pentru administratorii Pilonului II si optionalitatea sa treci de la Pilonul II la Pilonul I, pentru care au optat doar 540 de persoane, deci este clar ca a fost o masura proasta. In rest, celelalte masuri raman. Exista o tranzitie, un cost de tranzitie pe care incercam sa il minimizam pentru toata lumea si, din discutiile cu administratorii, am decis ca ramane ca anul acesta sa eliminam cerintele de capital social si dupa aceea vedem, in anii urmatori ne uitam din nou la comisioane si la ce mai era in Ordonanta 114. Noi nu le mai cerem administratorilor fondurilor de pensii acea suplimentare de capital social", a subliniat Florin Citu.