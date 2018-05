Comisia Europeana avertizeaza Romania cu privire la o abatere bugetara semnificativa in 2017

In cazul Romaniei, care face deja obiectul unei proceduri de abatere semnificativa, Comisia recomanda Consiliului sa adopte o decizie cu privire la masurile ineficiente si o recomandare pentru adoptarea de masuri in 2018 si 2019 pentru a corecta abaterea semnificativa.Pe baza prognozelor de primavara ale Comisiei si a datelor pe 2017 validate de Eurostat, atat in Romania cat si in Ungaria abaterea de la traiectoria de ajustare structurala in 2017 a fost mai mare decat pragul de 0,5% din PIB.In data de 16 iunie 2017, Consiliul a decis ca o abatere semnificativa de la MTO a avut loc in Romania in anul 2016. Ulterior, pe 5 decembrie 2017, Consiliul a decis ca Romania nu a luat masuri efective ca raspuns la recomandarile privind 2017. In anul 2017 balanta structurala s-a deteriorat pana la 3,3% din PIB de la 2,1% din PIB in 2016, ceea ce arata o abatere semnificativa de la ajustarea structurala recomandata. O evaluare generala a dus la concluzia ca abaterea observata este una semnificativa.Comisia Europeana a prezentat miercuri recomandarile specifice fiecarei tari pentru 2018, in care defineste orientarile de politica economica pentru fiecare stat membru in parte pentru urmatoarele 12-18 luni.