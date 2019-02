Comisia Europeana: Romania risca deteriorarea deficitului de cont curent si cresterea costurilor cu forta de munca

"Recentele initiative legislative risca sa ameninte functionarea normala a sectorului financiar. Aceste initiative includ o lege adoptata de Parlament care plafoneaza retroactiv dobanzile la creditele ipotecare si o ordonanta de urgenta a Guvernului care impune o taxa pe activele bancare, legata de dobanda interbancara. Mai mult, masurile care vizeaza Pilonul II de pensii, adoptate, de asemenea, prin ordonanta de urgenta, ar putea afecta semnificativ dezvoltarea pietelor de capital, care sunt deja foarte limitate in Romania.Noile riscuri pentru sectorul bancar, slabirea investitorilor institutionali si cresterea lipsei de predictibilitate a procesului de elaborare a politicilor ar putea afecta, de asemenea, investitiile private", subliniaza Comisia Europeana in documentul intitulat "Semestrul european - pachetul de iarna: evaluarea progreselor inregistrate de statele membre in ceea ce priveste indeplinirea prioritatilor economice si sociale".Potrivit Executivului comunitar, aceste decizii ar putea genera o reducere a creditului disponibil, mai putini investitori pe termen lung si un climat de elaborare a politicilor instabil si impredictibil.Pe de alta parte, forul european atrage atentia ca Romania se confrunta cu riscuri crescute sub forma deteriorarii deficitului de cont curent si accelerarii costurilor cu forta de munca."Deficitul de cont curent s-a adancit incepand din 2014, in principal din cauza cresterii deficitului balantei comerciale. In pofida unei performante bune a exporturilor, cresterea importurilor a depasit-o pe cea a exporturilor. Cresterile repetate ale salariului minim si ale salariilor in sectorul public au pus sub presiuni crescute costurile cu forta de munca. Impactul politicilor salariale asupra competitivitatii costurilor a fost pana acum contracarat de o serie de factori: castigurile de productivitate, o translatare lenta catre sectorul bunurilor comercializabile a cresterii costurilor cu mana de lucru la nivelul intregii economii si deprecierea monedei. Cu toate acestea, continuarea acestor tendinte presupune posibile pierderi de competitivitate, lasand economia vulnerabila la socurile externe", subliniaza documentul citat.Potrivit acestuia, deciziile guvernamentale cu privire la salariile in sectorul public si salariul minim au jucat un rol major in cresterea riscurilor la adresa competitivitatii costurilor. De asemenea, politica fiscala expansionista a limitat marja de manevra pentru amortizarea socurilor potentiale."Persistenta acestor tendinte poate provoca noi pagube asupra increderii actorilor economici, poate reduce capacitatea economiei de a se adapta la socurile care ar putea aparea acasa sau peste hotare si poate afecta necesitatile in crestere ale economiei de finantare externa, masurate prin inrautatirea deficitului", se mai precizeaza in raportul de tara al CE.Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, in 12 februarie, pentru AGERPRES, ca a solicitat Comisiei Europene ca in rapoartele pe care le intocmeste sa cuprinda atat previziunile referitoare la evolutiile economiilor cat si rezultatele finale inregistrate de statele europene.Potrivit acestuia, publicarea atat a previziunilor cat si a datelor finale este importanta atat pentru costurile imprumuturilor cat si la elaborarea ratingurilor in conditiile in care variatiile sunt foarte mari.