Ministerul Finantelor sustine ca economia romaneasca va creste in urmatorii 2 ani. Ce se intampla insa din 2021?

Cererea interna (consumul si investitiile) va continua sa reprezinte motorul cresterii economice, in conditiile in care cheltuielile cu consumul privat se vor majora, in medie, cu 6% anual, iar formarea bruta de capital fix se va accelera pe fondul imbunatatirii finantarii din economie, cu un ritm mediu anual de 7,4%, prognozeaza MFP.Deficitul bugetar este estimat sa scada in urmatorii ani, de la 2,55% din PIB in 2019, la 2,10% din PIB in 2020 si la 1,79% in 2021. Deficitul structural scade in acest an la 2,76% din PIB, de la 3,03% din PIB anul trecut. In 2020, indicatorul urca la 2,80% din PIB iar in 2021 scade la 2,55% din PIB."Planificarea bugetara pe anul 2019 si estimarile pe perioada 2020-2021 stabileste deficitul bugetar ESA in anul 2019 la 2,57% din PIB, primul an cand incepe ajustarea deficitului bugetar, respectiv o ajustare de 0,39 puncte procentuale fata de anul 2018, care va continua pe orizontul 2020-2021, urmand ca acesta sa ajunga in anul 2021 la 2,23% din PIB, respectiv o ajustare 0,34 de puncte procentuale fata de anul 2019. Pe orizontul 2019-2021, politica de deficit bugetar continua sa sustina in mod direct cresterea economica, situandu-se in marja permisa de Pactul de Stabilitate si Crestere, respectiv un deficit bugetar ESA de 3% din PIB.In termeni structurali, se estimeaza ca deviatia semnificativa inregistrata in anul 2016 de la OTM stabilit pentru Romania (respectiv 1% din PIB) se va ajusta incepand cu anul 2019", se arata in documentul citat.Potrivit autoritatilor, exporturile de bunuri si servicii vor inregistra ritmuri de crestere, in termeni reali, cu o medie anuala de 7%, iar importurile vor inregistra o crestere de 7,8%, exportul net avand efect negativ asupra PIB-ului, diminuandu-i cresterea.Numarul mediu de salariati se va majora in perioada 2019-2021, in medie cu 3,3% anual, iar rata somajului inregistrat la sfarsitul anului va cobori la 2,8% la sfarsitul anului 2021, prevede MFP.Pentru perioada 2019-2021, nivelul deficitului de cont curent se va situa la valori cuprinse intre 7,3-6,7 miliarde de euro, ponderea in PIB diminuandu-se pana la 2,6 % in anul 2021, potrivit sursei citate.Cat priveste inflatia, pentru anul 2019 se estimeaza o reducere a acesteia atat ca medie anuala, cat si la sfarsitul anului, pana la valoarea de 2,8%, precizeaza MFP. In perioada 2020-2021, se asteapta ca inflatia sa-si continue trendul descendent, ajungand la sfarsitul anului 2020 la 2,5% si la sfarsitul anului 2021 la 2,3%, potrivit MFP."Previziunile au luat in calcul ani agricoli normali precum si o usoara crestere pentru pretul international al petrolului", mentioneaza MFP.Pe de alta parte, in luna noiembrie a anului trecut, Comisia Europeana a atras atentia ca deficitul public al Romaniei a crescut de la 0,5% din PIB in 2015 la 2,9% din PIB in 2016 si este prognozat sa ajunga la 3,3% din PIB in 2019, la 3,4% din PIB in 2019 si la 4,7% din PIB in 2020, cel mai ridicat deficit din UE.In previziunile economice de toamna, publicate in 8 noiembrie, Comisia Europeana a revizuit in scadere estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, de la 4,5% la 3,6%, in timp ce in 2019 mizeaza pe un avans de 3,8%, fata de 3,9% cat estima in primavara. Pentru 2020, Executivul comunitar indica un avans de 3,6%.In cee ce priveste inflatia, CE a revizuit in crestere usoara la 4,3% prognoza pentru 2018, fata de 4,2% cat prognoza in primavara, urmand ca indicele preturilor de consum sa coboare la 3,5% in 2019 si 3,3% in 2020, ca urmare a slabirii cererii interne.