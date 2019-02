Proiect buget 2019: Cheltuielile destinate investitiilor in 2019 sunt prevazute la 4,62% din PIB

"In perioada 2017 - 2022, cheltuielile de investitii s-au situat in permanenta peste nivelul deficitului bugetar si, desi se constata o adancire a deficitului in anul 2018, acesta intra pe traiectoria de ajustare incepand cu anul 2019", se arata in Raportul privind situatia macroeconomica pe anul 2019 si proiectia acesteia pe anii 2020 - 2022"O prioritate majora a Guvernului o reprezinta imbunatatirea procesului de evaluare, selectie, prioritizare si implementare a investitiilor publice, pentru a spori absorbtia fondurilor europene, in vederea descongestionarii spatiului fiscal si a sustinerii cresterii economice", se spune in document.Potrivit sursei citate, cheltuielile de investitii cuprind cheltuielile aferente programelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN postaderare), cheltuieli de capital si cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila."La capitolul 'Investitii', alocarea bugetara prevede investitii in infrastructura, sanatate, educatie, agricultura, cresterea absorbtiei fondurilor europene, prin finantarea unor proiecte prioritare care sa conduca la realizarea unor rezultate concrete, infiintarea Fondului de Dezvoltare si Investitii, pentru finantarea proiectelor de investitii ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale in domenii prioritare principale si secundare, cum sunt: sanatate, educatie, apa - canalizare, retea de energie electrica si retea de gaze, transport, drumuri, salubrizare, cultura, culte, sport si locuinte, dar si pentru finantarea proiectelor de investitii ale universitatilor. Avand in vedere ca investitiile constituie motorul cresterii economice si al crearii de locuri de munca, constructia bugetara a avut in vedere promovarea in continuare a unui mediu favorabil investitiilor care stimuleaza cresterea. Pe intreg orizontul de referinta, sumele alocate proiectelor de investitii se majoreaza gradual, ajungand la aproximativ 3,9% din PIB in anul 2022 si respecta regula de aur a finantelor publice, respectiv nivelul investitiilor este mai mare ca nivelul tintei de deficit bugetar", se mai mentioneaza in document.Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si pe cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 34,2 miliarde lei, cu 27,9% mai mari fata de anul 2017, potrivit executiei preliminate a anului 2018.In 2017, cheltuielile pentru investitii s-au ridicat la 26,8 miliarde lei, respectiv 3,1% din PIB.