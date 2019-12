Proiectul de buget pe anul 2020: Credite bugetare reduse pentru sapte ministere

Astfel,are prevazute pentru anul viitor credite bugetare de 1,046 miliarde lei, in scadere cu 15%,de 18,338 miliarde lei (minus 14,55%),- 1,218 miliarde lei (minus 36,89%) si Ministerul Finantelor Publice - 5,304 miliarde lei (minus 18,53%).Bani mai putini vor primi si- 5,547 miliarde lei (minus 42,21%), Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor - 1,192 miliarde lei (minus 60,47%) si Ministerul Sanatatii - 11,488 miliarde lei (minus 22,83%).In schimb, creditele bugetare pentruvor fi majorate cu 13,16%, la 20,192 miliarde lei, cele ale Ministerului Apararii Nationale cu 16,15%, la 23,736 miliarde lei, alecu 9,14%, la 943,639 milioane lei, si alecu 2,54%, la 32,839 miliarde lei.va primi pentru actiuni generale 27,264 miliarde lei (plus 12,75%), Ministerul Fondurilor Europene va avea alocate credite bugetare de 2,094 miliarde lei (plus 62,01%),- 4,904 miliarde lei (plus 4,74%),- 41,911 miliarde lei (plus 32,74%), Ministerul Tineretului si Sportului - 569,107 (plus 0,77%) si Ministerul Transporturilor 11,808 miliarde lei (plus 3,28%).Proiectul prevede majorari ale creditelor bugetare si pentru Administratia Prezidentiala, cu 4,42%, la 67,836 milioane lei, Camera Deputatilor, cu 6,13%, la 470,915 milioane lei, Senat, cu 1,66%, la 215,69 milioane lei, si Secretariatul General al Guvernului, cu 5,49%, la 1,913 miliarde lei.Bani in plus vor primi si serviciile, cu exceptia Serviciului de Informatii Externe, care va avea o scadere de 3,12%, la 323,7 milioane lei. Astfel, Serviciul de Protectie si Paza are prevazute credite bugetare de 275,175 milioane lei (plus 19,08%), Serviciul de Telecomunicatii Speciale de 630,379 milioane lei (plus 6,01%) si Serviciul Roman de Informatii de 2,684 miliarde lei (plus 10,80%).Autoritatea Electorala permanenta are prevazute credite bugetare de 272,639 milioane lei, in scadere cu 29,86% fata de cele din 2019.Proiectul de buget pe anul 2020 este construit pe o crestere economica de 4,1%, un deficit bugetar de 3,59% si o rata medie a inflatiei de 3,1%, potrivit Raportului privind situatia macroeconomica pe anul 2020 si proiectia acesteia pe anii 2021-2023 publicat marti dimineata pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.Veniturile prevazute pentru 2020 sunt de 360,149 miliarde de lei, cu o pondere in PIB de 31,89%, iar cheltuielile sunt estimate la 400,694 miliarde de lei, respectiv 35,48% din PIB.Tinta de deficit bugetar cash pe anul 2020 este estimata la 3,59% din PIB (40,545 miliarde de lei), iar deficitul ESA la 3,58% din PIB.