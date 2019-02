Semnal de alarma: Proiectul de lege al bugetului de stat aloca 0 lei pentru copiii cu dizabilitati

Organizatia cere astfel decidentilor sa regandeasca alocarea bugetara, fara a-i vulnerabiliza, o data in plus, pe acesti copii, se arata intr-un comunicat comunicat remis Business24.Desi, aparent, prin proiectul Bugetului de Stat pentru 2019, se urmareste descentralizarea finantarii serviciilor sociale din sistemul de protectie a copilului si a drepturilor asistentilor persoanelor centrelor publice, aceasta va conduce inevitabil la adancirea inechitatilor in sistemul de protectie a copiilor cu dizabilitati sau la blocarea pe termen nelimitat a platilor aferente.Cea mai saraca regiune a Romaniei - Sud-Vest Oltenia (33,4% rata saraciei relative vs. 23,6% la nivel national, 2017) are cea mai mare pondere de persoane cu dizabilitati (4,48% vs. 3,63% la nivel national, primul semestru 2018).Iar regiunea cea mai putin saraca - Bucuresti/Ilfov (6,1%) are cea mai mica pondere a persoanelor cu dizabilitati (3,05%).In absenta oricarui sprijin financiar de la nivel central, respectarea acestor drepturi ale copiilor vulnerabili va depinde in exclusivitate de posibilitatea fiecarei localitati de a acoperi aceste cheltuieli sau de bunavointa primarilor ori a consiliilor locale, astfel incat exista motive temeinice de ingrijorare fata de situatia copiilor care locuiesc in cele mai sarace comune si orase."Analiza ne arata ca, din pacate, vorbim mai degraba despre necesitatea acoperirii unei parti din deficitul bugetar cu pretul vulnerabilizarii si mai mari a celor mai vulnerabili dintre copii. Suma pe care ar fi trebuit sa o regasim in bugetul de stat pentru sistemul de protectie si asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav este de aproximativ 1,16 miliarde euro", a explicat Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.Salvati Copiii Romania aminteste decidentilor ca Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap stabileste principiul fundamental al responsabilitatii primare a autoritatilor administratiei publice locale in ceea ce priveste respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati si, in subsidiar, responsabilitatea autoritatilor administratiei publice centrale, a societatii civile, a familiei si a reprezentantului persoanei cu dizabilitati.Insa, foarte important de retinut este faptul ca acest principiu general este completat, prin art. 40, cu obligatia Guvernului Romaniei de a asigura resursele in proportie de 90% din bugetul de stat, pentru a acoperi sumele pe care autoritatile locale le prevad pentru salarizare, precum si pentru celelalte drepturi cuvenite asistentului personal al persoanei cu handicap grav.In acest conditii, nu mai putem vorbi de respectarea interesului superior al copiilor "in toate demersurile si deciziile care privesc copiii, intreprinse de autoritatile publice", iar copiii nu se bucura "de un regim special de protectie si de asistenta in realizarea drepturilor lor."