Teodorovici: Afirmatia ca am dat OUG 114/2018 pentru ca bugetul nu s-ar fi inchis este falsa si gresita

"Nu am avut in vedere niciun act normativ de acest gen care sa aduca catre buget astfel de resurse financiare. O sa vedeti in urmatoarele ore cand o sa afisam si proiectul de buget. Am auzit in spatiul public ca, daca aceasta ordonanta nu ar fi fost data, bugetul nostru nu s-ar fi inchis asa cum ne dorim cu totii. Este o afirmatie gresita, falsa, care manipuleaza din pacate in spatiul public, dar o sa inchidem aceasta discutie in momentul in care o sa vedeti afisat pe site-ul Ministerului de Finante propunerea de buget pe 2019. Este mai mult o modalitate de a descuraja mai multe zone in a percepe suplimentar, sa spunem, sume total necuvenite vizavi de economie in general", a afirmat Teodorovici la Comisia economica a Senatului, raspunzand intrebarilor senatorilor.El a spus ca ordonanta a fost asumata de intregul Guvern, subliniind ca au existat toate avizele si s-au facut toate consultarile necesare."Toate ministerele implicate au contribuit la aceasta ordonanta, este o munca de echipa, este asumarea intregului Guvern fata de acest act normativ. Deci nu a stat cineva intr-un birou si a conceput acest act normativ fara dialog. Exista la dosarul acestui act normativ toate avizele solicitate din toate zonele pe care trebuia sa le consultam, conform legii, inclusiv de la BNR, din zona privata. Ca nu toate au fost in ton sau au fost puncte de vedere divergente fata de actul final, asta este o alta discutie.A fost inclusiv avizul Consiliului Economic si Social (...) . Dar legea nu prevede ca avizele trebuie sa fie in acelasi ton cu actul normativ.Sunt puncte de vedere divergente, e normal sa fie dialog, discutii si in final sa spunem conteaza majoritatea, ca asta este democratia.O sa prezentam si public toate aceste avize, consultari, puncte de vedere din partea diferitelor zone si mai ales, ceea ce este interesant, modul in care s-a incercat din foarte multe zone sa blocheze acest act normativ, fie din exteriorul, fie din interiorul administratiei publice centrale, sa vedem cu totii cat de mare a fost dorinta unora ca in special profitul companiilor sa nu fie afectat", a explicat Teodorovici.Ministrul de Finante a fost invitat la Comisia economica a Senatului pentru a prezenta aspecte referitoare la impactul masurilor fiscal-bugetare introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.