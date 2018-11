Trezoreria Statului estimeaza ca va inregistra un excedent de 60,8 milioane lei in 2019

Nota de fundamentare a proiectului mentioneaza ca veniturile bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019, in suma de 134,717 milioane lei, sunt constituite din dobanzi (130,468 milioane lei), majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen aferente sumelor acordate din veniturile din privatizare (500.000 lei) si alte venituri (3,749 milioane lei).Cheltuielile, in suma de 73,923 milioane lei, sunt destinate in principal pentru comisioane cuvenite Bancii Nationale a Romaniei si institutiilor de credit pentru servicii prestate in contul Trezoreriei Statului (14,464 milioane lei) si plata dobanzilor aferente depozitelor si disponibilitatilor pastrate in contul curent general al Trezoreriei Statului (59,459 milioane lei).Veniturile bugetului Trezoreriei Statului sunt constituite in principal din: dobanzi incasate la disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului utilizate pentru finantarea temporara a deficitelor bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat din anul curent si din anii precedenti; dobanzi incasate la imprumuturile acordate pentru rascumpararea la scadenta sau inainte de scadenta, dupa caz, a imprumuturilor de stat emise pentru finantarea sau refinantarea datoriei publice; dobanzi incasate la imprumuturile acordate pentru acoperirea golurilor temporare de casa, ca urmare a decalajului dintre veniturile si cheltuielile bugetelor locale, precum si ale fondurilor speciale; dobanzi incasate la plasamentele efectuate din disponibilitatile in lei ale contului curent general al Trezoreriei Statului si din disponibilitatile in valuta, prin operatiuni specifice, la institutii de credit si alte institutii financiare autorizate sa efectueze astfel de operatiuni; dobanzi incasate la disponibilitatile in lei ramase in contul curent general al Trezoreriei Statului deschis la Banca Nationala a Romaniei; comisioane percepute pentru operatiunile derulate prin contul Trezoreriei Statului si pentru alte servicii prestate de catre Trezoreria Statului.Cheltuielile bugetului Trezoreriei Statului sunt constituite in principal din dobanzi platite la disponibilitatile pastrate in conturi la vedere sau sub forma de depozite la Trezoreria Statului; comisioane percepute la decontarea operatiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului; comisioane cuvenite institutiilor de credit pentru servicii prestate Trezoreriei Statului si cheltuieli pentru acoperirea prejudiciului creat in cazul afectarii integritatii disponibilitatilor banesti pastrate la Trezoreria Statului."Proiectul bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019 a fost fundamentat pe baza urmatoarelor elemente: ratele dobanzilor, estimate pentru anul 2019; dobanzile prognozate a se incasa la soldul contului curent general al Trezoreriei Statului, conform prevederilor Legii nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare; volumul estimat al disponibilitatilor si depozitelor pe termen pastrate in Trezoreria Statului pentru care exista obligatia acordarii de dobanda; executia preliminata a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018 si cursul de schimb lei/euro din Evolutia preturilor si a cursului de schimb cuprinsa in Proiectia principalilor indicatori macroeconomici 2019 - 2022", se precizeaza in Nota de fundamentare.