Acord UE-China pentru protejarea a 100 de indicatii geografice, inclusiv Champagne si vinurile de Cotnari

Forul comunitar preconizeaza ca acest acord de referinta va avea ca rezultat beneficii comerciale reciproce si o cerere pentru produse de inalta calitate de ambele parti. Concretizare a angajamentului asumat in cadrul ultimei reuniuni la nivel inalt UE-China din aprilie 2019, acest acord este un exemplu de cooperare intre Uniunea Europeana si Republica Populara Chineza, reflectand deschiderea si aderarea celor doua parti la normele internationale ca baza pentru relatiile comerciale, se mentioneaza in comunicat.China este a doua destinatie pentru exporturile de produse agroalimentare din UE, care reprezinta o valoare de 12,8 miliarde de euro (in perioada septembrie 2018 - august 2019). Este, de asemenea, a doua destinatie a exporturilor UE de produse protejate ca indicatii geografice, reprezentand 9% din valoarea lor, aici fiind incluse vinurile, produsele agroalimentare si bauturile spirtoase.Piata chineza este o piata cu un puternic potential de crestere pentru alimentele si bauturile europene, cu o clasa de mijloc in crestere, cu un gust pentru produse europene emblematice, autentice si de inalta calitate. Aceasta dispune, de asemenea, de un sistem de indicatii geografice propriu, bine stabilit, cu specialitati pe care consumatorii europeni vor putea sa le descopere acum datorita acestui acord.Lista UE a indicatiilor geografice care urmeaza sa fie protejate in China include produse precum. Dintre produsele chinezesti, lista include, de exemplu, Pixian Dou Ban (pasta de fasole Pixian), Anji Bai Cha (ceai alb Antji), Panjin Da Mi (orez Panjin) si Anqiu Da Jiang (ghimbir Anqiu)."Produsele europene cu indicatie geografica sunt recunoscute in intreaga lume pentru calitatea lor. Deoarece au incredere in originea si autenticitatea acestor produse, consumatorii sunt dispusi sa plateasca un pret mai mare, recompensand astfel fermierii. Acest acord este o dovada a angajamentului nostru de a colabora indeaproape cu partenerii nostri comerciali, cum ar fi China. Este o victorie pentru ambii semnatari ai acordului, deoarece consolideaza relatiile noastre comerciale, aduce beneficii sectoarelor noastre agricole si alimentare, precum si consumatorilor de ambele parti", a afirmat comisarul pentru Agricultura si Dezvoltare rurala, Phil Hogan.La patru ani de la intrarea sa in vigoare, domeniul de aplicare al acordului va fi extins pentru a include inca 175 de denumiri de IG din ambele parti. Aceste denumiri vor trebui sa urmeze aceleasi proceduri de inregistrare ca acele 100 de denumiri care fac deja obiectul acordului (de exemplu, evaluarea si publicarea pentru comentarii).Cooperarea UE-China privind indicatiile geografice a inceput in urma cu peste 10 ani (2006), ceea ce a dus la inregistrarea si protejarea a 10 denumiri geografice de catre fiecare parte in 2012, punand astfel piatra de temelie pentru cooperarea de astazi.Sistemele de calitate ale UE urmaresc sa protejeze denumirile anumitor produse pentru a le promova caracteristicile unice legate de originea lor geografica, precum si de tehnicile si practicile traditionale. Acesta este unul dintre cele mai mari succese ale agriculturii europene, sistemele respective avand impreuna peste 3.300 de denumiri UE inregistrate ca indicatie geografica protejata (IGP) sau denumire de origine protejata (DOP). Pe langa acestea, aproximativ 1 250 de denumiri din afara UE sunt de asemenea protejate in UE, in mare parte datorita unor acorduri bilaterale precum acest acord cu China. Ca valoare, piata indicatiilor geografice din UE este de aproximativ 74,8 miliarde euro, iar impreuna ele reprezinta 15,4% din totalul exporturilor UE de alimente si de bauturi.