Camera de Comert a SUA in Romania: O aministie fiscala fara un temei justificat creeaza un dezechilibru major

"Sa aduci o amnistie fiscala prin care sa ierti pe cineva de datorii inseamna sa nedreptatesti, fara sa existe un temei justificat in baza caruia unii au platit si altii nu,Daca s-a dat o amnistie fiscala acum, inseamna ca se asteapta sa se dea o amnistie fiscala si mai tarziu:. Mediul de afaceri nu sustine amnistii fiscale decat in cazuri bine justificate, care au un sens economic si stimuleaza comportamentul corect al contribuabililor si nu oportunitati.Am militat pentru amnistie in 2015. In contextul in care legea era contradictorie. Una spunea Codul fiscal, alta spuneau normele. Era nevoie de o punte de legatura. Cei care primeau 15 lei alocatie trebuiau sa plateasca 500 de lei contributie la asigurari sociale de sanatate. Aceea era legea, plateai la nivelul salariului minim. Acelea erau momente si motive pentru care noi, mediul de afaceri, am sustinut necesitatea unei amnistii fiscale", a afirmat Simion.La inceputul lunii iunie, ministrul Finantelor Publice declara ca proiectul restructurarii financiare (amnistia fiscala) va fi prezentat public "saptamana aceasta sau cea viitoare", fiind o masura care trebuie luata cat mai rapid pentru a produce efecte in economie."Restructurarea financiara, am promis si da, este o masura in care, la fel, eu cred foarte mult ca va fi de foarte mare ajutor in economie. Este un proiect de act normativ deja, s-a lucrat la acesta, o sa discutam si cu doamna presedinte (presedintele ANAF, Mirela Calugareanu - n. r.) acum sa vedem ce mai este de adus. Sunt mai multe variante.Au venit colegii cu fel de fel de propuneri foarte bune, interesante in acest sens. Noi am spus in luna mai ca vom iesi public sa prezentam proiectul, cel putin. Va trebui sa iesim, daca nu saptamana acesta, saptamana viitoare va trebui sa iesim sa prezentam public", a spus Teodorovici.Ministrul a afirmat ca vor avea loc discutii, ca se va purta un dialog cu toti cei interesati si ca masura trebuie luata cat mai rapid pentru a produce efecte in economie, atat anul acesta, cat si in cei care urmeaza, iar cu cat masura este intarziata cu atat efectele in economie se vor simti mai tarziu.