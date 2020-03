ANPC: Atentie la consumul de peste, zilele acestea

"Ne aflam in perioada premergatoare Sarbatorii Bunei Vestiri si a Floriilor. Avand in vedere consumul traditional de peste cu ocazia acestor sarbatori, sfatuiesc consumatorii sa cumpere peste si produse din peste numai din locuri autorizate. In contextul extinderii raspandirii noului coronavirus COVID-19 operatorii economici autorizati, care comercializeaza peste si produse din peste, trebuie sa ia masuri suplimentare menite sa previna raspandirea acestui virus si sa protejeze sanatatea consumatorilor", a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Paul Anghel.Astfel, angajatii care manipuleaza pestele trebuie sa fie dotati cu masti, manusi de unica folosinta, vizier sau ochelari de protectie. In incinta supermarketurilor, zona de servire a pestelui proaspat trebuie sa fie delimitata pentru a se evita apropierea clientilor de marfa si de angajatii acestor raioane.Comisarul ANPC atentioneaza consumatorii sa nu achizitioneze peste de la persoane fizice neautorizate intrucat acestia nu au posibilitatea sa asigure conditiile optime de transport, depozitare si comercializare si nu pot elibera bon de casa cu care sa justifice tranzactia comerciala."Fac precizarea ca, pe fondul ingrijorarii tot mai mari cu privire la raspandirea virusului, EFSA (European Food Safety Authority) a publicat un comunicat in care precizeaza ca este putin probabil ca boala sa fie raspandita prin alimente. Autoritatea europeana a adaugat ca monitorizeaza indeaproape situatia, deoarece apar tot timpul noi informatii despre epidemia de COVID-19, asa cum se precizeaza pe pagina www.euractiv.com. Directorul pentru cercetare al Agentiei Europene pentru Siguranta Alimentelor, Marta Hugas, a declarat ca precedentele epidemii provocate de un coronavirus - SARS-CoV si MERS-CoV - au aratat ca "transmiterea prin consumul de alimente nu a avut loc". Asadar, vanzarea vrac a produselor din carne si lapte este conforma tuturor normelor de siguranta nationale si europene", a subliniat Paul Anghel.De asemenea, directorul general al ANPC recomanda romanilor sa cumpere doar cantitatea de produse necesara familiei, pentru ca numai in aceste conditii poate fi combatuta risipa alimentara, si totodata piata neagra si specula."Nu in ultimul rand va asigurati ca si cei de langa dumneavoastra vor avea acces la produse. Cumparand in exces mariti cererea, iar operatorii economici vor specula acest lucru si vor creste preturile", avertizeaza directorul general al Autoritatii.In aceasta perioada, comisarii ANPC deruleaza o ampla campanie de verificare a masurilor luate de operatorii economici, la recomandarile autoritatilor, pentru protejarea sanatatii si vietii consumatorilor, pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus COVID-19 in spatiile in care acestia isi desfasoara activitatea.Pe zona de peste si produse din peste, ANPC recomanda ca, la achizitia acestor produse, consumatorii sa acorde o atentie deosebita aspectului exterior al produsului pentru a avea o prima apreciere asupra gradului de prospetime. "Nu achizitionati produse cu suprafata mazguita, lipicioasa, deshidratata, cu pete de mucegai, produse cu miros si culoare modificate, aspect de vechi etc. Refuzati sa cumparati peste si produse din peste pentru care aveti indoieli privind gradul de prospetime, calitatea si modul de informare prin etichetare. De asemenea, este important sa verificati modul de etichetare a pestelui si produselor din peste si nu cumparati produse preambalate neetichetate. Refuzati sa cumparati peste si produse din peste preambalate pe ale caror etichete nu este inscrisa data durabilitatii minimale/data limita de consum sau daca aceasta este modificata sau depasita", atrage atentia directorul general al ANPC.Nu in ultimul rand, la cumpararea pestelui si a produselor din peste, consumatorii trebuie sa solicite si pastreze bonul de casa pentru a putea proba in cazul in care, in mod justificat, doresc sa reclame calitatea produsului.