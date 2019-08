Comercianti: Doar 15% din pestele vandut in Romania provine din apele noastre

, potrivit datelor Alfredo Seafood, una dintre cele mai importante marci din Romania, sub a carei denumire sunt procesate si distribuite produse din peste si fructe de mare."Cea mai mare parte din pestele vandut in Romania provine din afara tarii, nu pentru ca noi, companiile active pe aceasta piata, nu ne-am dori sa aducem mai mult peste de provenienta locala, ci pentru ca nivelul productiei este foarte mic. Doar 15% din pestele vandut in Romania provine din apele noastre, iar crapul are cea mai mare pondere. Din punct de vedere calitativ, lider necontestat este pastravul, iar cea mai buna zona de unde poate fi pescuit se afla in Carpatii Meridionali", explica Mihai Cristian Darmanescu, fondatorul Alfredo Seafood. "In clasamentul volumelor vandute, crapul este urmat de alti pesti deltaici: caras, salau, stiuca etc. Crapul conduce si in topul valoric, inregistrand vanzari de circa 20 milioane euro pe an. Asadar, cred ca putem numi crapul ca fiind, in acest moment, campionul national!", completeaza fondatorul Alfredo Seafood.Conform reprezentantilor Alfredo Seafood, pastravul ramane soiul de peste care are carnea cea mai gustoasa si mai nutritiva, anual fiind pescuite intre 1.000 si 1.500 tone. Pastravul este pestele romanesc care are cel mai bun potential de export, acesta fiind consumat si in tari din Europa de Vest, ca: Germania, Polonia, Franta s.a.m.d.Pentru a sprijini productia locala de peste, Alfredo Seafood a demarat in anul 2019, un parteneriat cu mai multe pastravarii romanesti, situate in zonele alpine ale Carpatilor Meridionali."Situatia Romaniei in ceea ce priveste productia de peste, fie ca vorbim de apa sarata sau de apa dulce, este precara. Trebuie luate masuri la nivel de autoritati iar, in cazul in care acestea vor fi implementate, va dura oricum multi ani pana sa ajungem la un nivel optim, raportat la potentialul tarii noastre si la cotele pe care le-am avut in trecut. Totusi, consider ca si companiile active pe piata de distributie de peste pot sprijini producatorii locali. Noi am initiat parteneriatul cu trei ferme romanesti, tocmai pentru ca recunoastem calitatea pestilor crescuti acolo si pentru ca ne dorim sa sustinem productia locala, in calitatea noastra de procesatori si distribuitori. Astfel, noi venim cu know-how-ul pe partea de ambalare si distributie in marile lanturi de retail, iar fermierii aduc produse proaspete si de o calitate extraordinara, pe care am verificat-o in prealabil. Pastravul furnizat de fermierii romani este inclus in gama Gata de Gatit a marcii Alfredo Seafood", a conchis Mihai Cristian Darmanescu.