Comisia Europeana cere SUA sa nu impuna noi taxe asupra exporturilor UE

Declaratia comuna clarifica, de asemenea, faptul ca aceste discutii se bazeaza pe conditia ca SUA sa nu impuna noi tarife sau taxe asupra exporturilor UE, inclusiv asupra autoturismelor si a pieselor de schimb pentru autoturisme. De asemenea, Comisia clarifica si faptul ca incheierea negocierilor privind eliminarea tarifelor la produsele industriale depinde de eliminarea de catre SUA a masurilor lor actuale privind otelul si aluminiul din UE, care sunt in vigoare din iunie 2018.Discutiile purtate in cursul primelor cateva luni s-au concentrat asupra modului in care se pot obtine rezultate in materie de reglementare. In ceea ce priveste UE, s-au inregistrat progrese legate de facilitarea importurilor de boabe de soia din SUA. In perioada iulie 2018 - ianuarie 2019, importurile de boabe de soia din SUA in Uniunea Europeana au crescut cu 114%, comparativ cu perioada similara a anului precedent. Cu o cota de 77% din importurile de boabe de soia in UE, SUA este acum principalul furnizor al Europei, iar Comisia tocmai a ajuns la concluzia ca boabele de soia din SUA indeplinesc cerintele tehnice pentru a fi utilizate in biocarburanti in UE, o decizie care va extinde si mai mult oportunitatile sale de piata in Europa.Declaratia comuna a deschis o noua etapa in relatiile comerciale dintre UE si SUA, prevenind o escaladare a tensiunilor comerciale si stabilind o agenda comerciala transatlantica pozitiva, se arata in comunicatul Executivului comunitar.UE si SUA au convenit sa infiinteze un grup de lucru executiv pentru a pune in practica acest program de lucru. In ceea ce priveste UE, grupul de lucru executiv este condus de Cecilia Malmstrom, comisarul UE pentru comert, iar de partea SUA discutiile sunt conduse de reprezentantul comercial al SUA, Robert Lighthizer."Negocierile comerciale si negocierile in care este implicata UE trebuie sa fie transparente si incluzive, iar discutiile in curs de desfasurare cu Statele Unite nu fac exceptie. Dupa publicarea proiectelor de propuneri ale Comisiei privind mandatele de negociere, astazi punem la dispozitie acest raport detaliat. El este disponibil integral tuturor celor care doresc sa fie la curent cu ceea ce discutam si, la fel de important, cu ceea ce nu discutam. De exemplu, nu propunem negocieri cu SUA pentru reducerea sau eliminarea taxelor vamale la produsele agricole. Intentia mea ferma este de a asigura cel mai inalt nivel de transparenta pe tot parcursul acestui proces", a declarat comisarul UE pentru comert, Cecilia Malmstrom.Comisarul Malmstrom si ambasadorul Lighthizer au demarat negocieri la Bruxelles in 10 septembrie 2018 si au luat parte la alte reuniuni: la New York in 25 septembrie, la Washington in 14 noiembrie, precum si in 8 si 10 ianuarie 2019. De asemenea, in acest timp au avut loc mai multe reuniuni la nivel tehnic.Pentru punerea in aplicare a anumitor elemente din declaratia comuna, Comisia are nevoie de mandate de negociere specifice, autorizate de Consiliu. In ceea ce priveste negocierile cu privire la tarifele aferente produselor industriale si la modul de facilitare a procesului de testare a produselor de catre intreprinderi (evaluarea conformitatii), Comisia a transmis statelor membre ale UE proiecte de mandat in 18 ianuarie 2019.