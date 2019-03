Cum a rezolvat Trump problema deficitului comercial al SUA

Departamentul american al Comertului a anuntat miercuri ca deficitul comercial a scazut cu 14,6% in ianuarie, pana la 51,1 miliarde de dolari, de la 59,9 miliarde de dolari in decembrie. Este cel mai semnificativ declin din martie 2018.Pe relatia cu China, deficitul comercial al SUA a scazut cu 6,4% in ianuarie, la 34,5 miliarde de dolari.Economistii intervievati de Reuters se asteptau in ianuarie la o diminuare a deficitului comercial pana la 57 de miliarde de dolari.Diminuarea deficitului comercial in ianuarie vine in urma cresterii cu 0,9% a exporturilor, la 207,30 miliarde de dolari. Au crescut exporturile de soia, masini, camioane si componente auto.In schimb au crescut exporturile de produse petroliere si bunuri de consum.Anul trecut, China a cumparat aproximativ 60% din exporturile de soia ale SUA, volumul tranzactiilor fiind estimat la 12 miliarde de dolari, dar dupa impunerea taxelor vamale de catre administratia Trump, in iulie, tara a preferat sa achizitioneze din Brazilia.De asemenea, importurile au scazut cu 2,6%, la 258,5 miliarde de dolari, cel mai redus nivel din iunie 2018.