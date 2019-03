Cum a sabotat Donald Trump exporturile de whisky ale SUA

Canada, China, Mexicul si Uniunea Europeana au introdus la mijlocul anului trecut tarife vamale variind intre 10% si 25% pentru whiskey-ul si bourbon-ul din SUA. Astfel, exporturile de whiskey ale SUA au scazut cu 11% in a doua jumatate a anului trecut comparativ cu perioada similara a lui 2017, dupa ce in primul semestru au crescut cu 28%, a anuntat The Distilled Spirits Council, consiliul asociatiei patronale din industria bauturilor spirtoase din SUA.Pe ansamblul anului 2018, exporturile de whiskey ale SUA au crescut cu 5,1% pana la 1,18 miliarde dolari, insa este vorba de o incetinire semnificativa fata de avansul de 16% inregistrat in 2017.Distilled Spirits Council a precizat ca exporturile spre Uniunea Europeana au scazut cu 13,4% in a doua jumatate a anului trecut, dupa ce au crescut cu 33% in primul semestru. Blocul comunitar este cea mai mare piata pentru whiskey-ul american, fiind responsabil pentru aproape 60% din exporturile totale."Pagubele produse exporturilor de whiskey american incep sa accelereze iar acesta este un efect negativ secundar al disputelor comerciale globale", a declarat presedintele Distilled Spirits Council, Chris Swonger.Exporturile totale de bauturi spirtoase ale SUA au crescut cu 9,5% pana la 1,8 miliarde dolari in 2018, insa si in acest caz este vorba de o crestere mai mica decat cea inregistrata in 2017.